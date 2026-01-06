Titularizat împotriva revelației Como, internaționalul tricolor a părăsit terenul în minutul 63, la scorul de 0-0, moment care echipa sa s-a prăbușit inexplicabil, fiind învinsă în final cu un categoric 0-3.



Pisa a rezistat eroic mai bine de o oră în fața trupei antrenate de Cesc Fabregas, însă defensiva toscanilor s-a dezintegrat imediat după modificarea efectuată la mijlocul terenului. Marius Marin, aflat la prima apariție ca titular în 2026, a fost înlocuit de Mehdi Leris, iar echilibrul de pe tabelă s-a rupt în doar câteva minute.



Statisticile confirmă dominarea oaspeților, care au avut o posesie zdrobitoare de 73% și au expediat nu mai puțin de 15 șuturi spre poartă. Cu toate acestea, cât timp Marin a fost „la post”, Pisa a menținut poarta intactă.



„Se sacrifică mult când nu are posesia”



Jurnaliștii italieni de la TMW au remarcat efortul depus de român în fața tăvălugului ofensiv al celor de la Como, notându-l cu 6. Presa din Peninsulă a subliniat rolul tactic defensiv pe care Marin l-a avut în anihilarea construcției adverse în prima oră de joc.



„La fel ca Piccinini, se sacrifică mult când nu este în posesie, atacând principalele arme ofensive ale celor de la Como. Câteva intervenții reușite în momentul în care Como presa foarte tare”, a scris sursa citată mai sus.



După ieșirea românului, digul defensiv a cedat. Perrone a deschis scorul în minutul 68, la doar cinci minute după schimbare. Douvikas a majorat diferența în minutul 76, iar dezastrul a fost completat în prelungiri. Pisa a avut șansa golului de onoare, dar Nzola a ratat un penalty în minutul 85. Scorul final, 0-3, a fost stabilit de același Douvikas, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 90+6.



În urma acestui rezultat, Pisa rămâne „lanterna roșie” în Serie A, cu doar 12 puncte acumulate în 19 runde. Situația devine critică pentru echipa românului, în timp ce Como urcă spectaculos pe loc de Liga Campionilor.

