Emma Răducanu a dezvăluit cum a învățat limba română

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a surprins pe toată lumea, la finalul primului meci pe care l-a jucat în Transylvania Open, câștigat, scor 4-6, 7-5, 6-1 în defavoarea Polonei Hercog (30 de ani, 124 WTA).

Intervievată de Alexandra Dulgheru pe teren, sportiva britanică cu origini românești a început să vorbească în română și a reușit să ducă interviul la capăt fără probleme de exprimare.

În cadrul conferinței de presă organizate la aproximativ jumătate de oră distanță de ultimul punct al meciului, Emma Răducanu a explicat cum a învățat limba română și rolul exponențial al bunicii sale, care locuiește în București.



„Nu am învățat niciodată limba română, doar am reținut cuvinte atunci când bunica îmi vorbea. De multe ori, îmi spunea multe povești, iar așa am învățat vocabularul. Când eram mică, de fiecare dată când veneam în România petreceam vreo două săptămâni și progresam încet-încet.

Nu vorbesc prea des româna. Acasă nu o vorbesc prea mult și nu cred că am vorbit română în ultimele 18 luni, afară de câteva apeluri telefonice cu bunica mea, săptămânal. Stând aici, la Cluj, de cinci zile, simt că deja îmi îmbunătățesc româna și devin mai puțin timidă să vorbesc și să fac greșeli,” a fost explicația oferită de Emma Răducanu, calificată în optimile de finală ale Openului Transilvaniei.

În a doua rundă competițională, Emma Răducanu o va înfrunta pe Ana Bogdan, întâlnirea urmând să aibă loc joi, 27 octombrie.

