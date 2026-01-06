VIDEO Florinel Coman a spart gheața în Qatar! Primul gol în campionat din acest sezon

Florinel Coman a spart gheața &icirc;n Qatar! Primul gol &icirc;n campionat din acest sezon Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florinel Coman (27 de ani) a reușit să înscrie un gol pentru Al Gharafa în victoria obținută pe terenul lui Umm-Salal, marți, scor 3-2, în runda a 12-a din Qatar.

TAGS:
Florinel ComanQatarUmm-SalalAl-Gharafa
Din articol

După ce negocierile privind o revenire la FCSB s-au încheiat fără succes, Florinel Coman a rămas la Al Gharafa, iar marți a început de pe banca de rezerve meciul cu Umm Salal.

Florinel Coman a înscris în campionatul din Qatar

Coman a văzut de pe bancă dubla lui Jamal Hamed din prima repriză, iar în minutul 70 a fost trimis în teren de antrenorul portughez Pedro Martins.

Florinel a avut nevoie de doar 9 minute pentru a-și face simțită prezența. După o combinație rapidă cu Yacine Brahimi, extrema lui Al Gharafa a pătruns în careu, a fentat un adversar și a înscris pentru 3-0 cu un șut cu piciorul stâng.

Deși a avut 3-0, Al Gharafa a trăit cu mari emoții pe final. Umm-Salal a înscris de două ori, prin Antonio Mance (86') și Cristo (89'), iar partida s-a încheiat cu victoria la limită a echipei lui Florinel Coman, 3-2.

Pentru Florinel Coman a fost primul gol în această ediție de campionat din Qatar. Românul s-a aflat la doar a cincea partidă în care primește minute în actuala stagiune din Qatar Stars League.

Al Gharafa este lider autoritar în Qatar după 12 etape, cu 28 de puncte, 7 deasupra ocupantei poziției secunde Shamal, care are și un meci în minus.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: &bdquo;Tu &icirc;ți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: „Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo”
Denis Drăguș și-a dat clubul &icirc;n judecată! Despăgubiri de un milion de euro
Denis Drăguș și-a dat clubul în judecată! Despăgubiri de un milion de euro
Marius Marin a părăsit terenul la 0-0, apoi echipa sa a fost umilită de Como. C&acirc;t s-a terminat meciul
Marius Marin a părăsit terenul la 0-0, apoi echipa sa a fost umilită de Como. Cât s-a terminat meciul
Rayo Vallecano a luat decizia &icirc;n cazul lui Andrei Rațiu
Rayo Vallecano a luat decizia în cazul lui Andrei Rațiu
Dan Nistor a răbufnit după ce a văzut decizia lui CFR Cluj: Umilință! Azi ești bun și m&acirc;ine ești făcut cu c&acirc;rpa
Dan Nistor a răbufnit după ce a văzut decizia lui CFR Cluj: "Umilință! Azi ești bun și mâine ești făcut cu cârpa"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Ruptură &icirc;n familie: Gigi Becali: L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut

Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Se face transferul! FCSB mai renunță la un jucător

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;

Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: &bdquo;Tu &icirc;ți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo&rdquo;
Fotbalistul de la FCSB nu a profitat: „Tu îți dai seama ce talent, dacă a ajuns acolo”
Denis Drăguș și-a dat clubul &icirc;n judecată! Despăgubiri de un milion de euro
Denis Drăguș și-a dat clubul în judecată! Despăgubiri de un milion de euro
Dan Nistor a răbufnit după ce a văzut decizia lui CFR Cluj: Umilință! Azi ești bun și m&acirc;ine ești făcut cu c&acirc;rpa
Dan Nistor a răbufnit după ce a văzut decizia lui CFR Cluj: "Umilință! Azi ești bun și mâine ești făcut cu cârpa"
Marius Marin a părăsit terenul la 0-0, apoi echipa sa a fost umilită de Como. C&acirc;t s-a terminat meciul
Marius Marin a părăsit terenul la 0-0, apoi echipa sa a fost umilită de Como. Cât s-a terminat meciul
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar &bdquo;Simo&rdquo; a mai reușit o asemenea performanță
Ana Dumbravă, la același nivel cu Halep! Doar „Simo” a mai reușit o asemenea performanță
Alte subiecte de interes
Bani dispăruți, hackeri și dat &icirc;n judecată! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf perlele lui Becali: Nu știu ce a dorit d&acirc;nsul
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
Gigi Becali: Dacă nu dă banii p&acirc;nă pe 31, un milion amendă! Ce clauză are Florinel Coman &icirc;n contract
Gigi Becali: "Dacă nu dă banii până pe 31, un milion amendă!" Ce clauză are Florinel Coman în contract
Gata, Florinel Coman &icirc;ncepe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Gata, Florinel Coman începe treaba! Cum arată sezonul din Qatar pentru fostul jucător de la FCSB
Imagini terifiante! A leșinat și a &icirc;nceput să aibă convulsii la 10 minute după ce a &icirc;nscris&nbsp;
Imagini terifiante! A leșinat și a început să aibă convulsii la 10 minute după ce a înscris 
OFICIAL | Iordanianul Bawab a plecat de la Steaua dupa mai putin de o jumatate de an si a semnat deja cu o alta echipa! Unde va juca
OFICIAL | Iordanianul Bawab a plecat de la Steaua dupa mai putin de o jumatate de an si a semnat deja cu o alta echipa! Unde va juca
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!