După ce negocierile privind o revenire la FCSB s-au încheiat fără succes, Florinel Coman a rămas la Al Gharafa, iar marți a început de pe banca de rezerve meciul cu Umm Salal.



Florinel Coman a înscris în campionatul din Qatar

Coman a văzut de pe bancă dubla lui Jamal Hamed din prima repriză, iar în minutul 70 a fost trimis în teren de antrenorul portughez Pedro Martins.



Florinel a avut nevoie de doar 9 minute pentru a-și face simțită prezența. După o combinație rapidă cu Yacine Brahimi, extrema lui Al Gharafa a pătruns în careu, a fentat un adversar și a înscris pentru 3-0 cu un șut cu piciorul stâng.

