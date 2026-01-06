Octavian Popescu (23 de ani) va pleca de la FCSB la Al-Okhdood, formație preluată recent de Marius Șumudică. Imediat după ce antrenorul român a fost prezentat la Arabia Saudită, acesta l-a contactat pe Gigi Becali pentru a-i propune un împrumut.



Octavian Popescu pleacă de la FCSB! Și-a dat acordul pentru transfer



Astfel, fostul internațional de tineret va juca în Arabia Saudită până la finele acestui sezon, iar Gigi Becali va încasa, așa cum a anunțat, 150.000 de euro, o sumă infimă în comparație cu milioanele pe care le aștepta în trecut în schimbul lui Tavi Popescu.



Se pare că a venit și acceptul fotbalistului pentru o mutare, astfel că acesta ar urma să plece curând din cantonamentul FCSB-ului din Antalya pentru a se alătura noii sale echipe. Octavian Popescu își dorea o schimbare, mai ales că, în ultima perioadă, Becali a pus din ce în ce mai multă presiune pe el din cauza evoluțiilor modeste, lipsite de realizări notabile.



Rămâne de văzut dacă arabii îl vor transfera definitiv după acest împrumut sau Gigi Becali va solicita, din nou, o sumă SF. În ultima sa intervenție în spațiul public se arăta încrezător că ”talentul său e de 20 de milioane de euro”.



În acest sezon, Octavian Popescu nu a reușit să marcheze pentru FCSB în 22 de partide. A bifat, în schimb, doar două assist-uri în toate competițiile.



Corespondență din Antalya | David Popa, surpriza FCSB-ului



FCSB se pregătește în Antalya pentru o revenire în forță în 2026. Cu un final de an 2025 concludent, în care echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a progresat la toate capitolele, FCSB țintește play-off-ul în Superliga.



În Antalya, după ce au avut vacanță, jucătorii campioanei FCSB pun la punct detaliile pentru o iarnă 'de foc'. Denis Alibec și-a serbat ziua în mijlocul colegilor săi, iar Joyskim Dawa a arătat că e 'fit' și gata de revenirea în meciurile oficiale după o accidentare care l-a ținut mult timp pe tușă.



Din lotul pregătit de Elias Charalambous și Mihai Pintilii face parte și David Popa. Sezonul trecut, fotbalistul de 18 ani a fost împrumutat la Poli Iași, însă a evoluat doar în două partide pentru moldoveni.

