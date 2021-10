Emma Răducanu, spectatoare de lux la meciul Simonei Halep. De unde a văzut meciul Toni Iuruc și de ce nu a stat în lojă

La nici 24 de ore de la prima victorie semnată în circuitul WTA, Emma Răducanu respiră tenis prin toți porii, în cadrul Transylvania Open.

Sportiva britanică cu origini românești în vărstă de 18 ani (23 WTA) a asistat, împreună cu tatăl său român, Ion Răducanu la partida câștigată în minim de seturi de către Simona Halep, în defavoarea Gabrielei Ruse, scor 6-1, 6-2.

În Royal Box, amenajată la câțiva metri înălțime față de suprafața de joc au mai putut fi regăsiți soțul Simonei Halep, Toni Iuruc, așezat alături de omul de PR din echipa fostei campioane de la Wimbledon, Cosmin Hodor.

Emma Raducanu watching Simona vs Gabi together with her father ????#TO2021 pic.twitter.com/NNYdWERKoO