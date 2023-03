Gabriela Ruse a susținut în exclusivitate pentru SPORT.RO că în momentul în care a vorbit despre retragerea de la națională, se referea strict la meciul cu Slovenia.

„Nu s-a pus niciodată problema să mă retrag de la Fed Cup. S-a vorbit strict despre meciul cu Slovenia, nu m-am gândit nicio secundă. Asta a fost doar o neîntelegere verbală. Motivul pentru care eu nu merg cu Slovenia nu e clar din cauza fetelor. Eu sunt foarte ok cu ele.

Dacă s-ar fi întâmplat și aș fi vrut să mă retrag ar fi fost un comunicat din partea mea.

Nu suntem certate, am vorbit astăzi cu colegele mele și suntem ok. Eu le-am scris să le spun ce se întâmplă în presă, pentru că probabil sunt și ele la turneu. Voiam să știe de la mine că nu e ok ce s-a scris. Nu e niciun <<scandal monstruos>> între noi.

Nu se pune problema să maăretrag din Fed Cup la 25 de ani. Discuția a fost strict legatp de meciul de acum din aprilie”, a spus Gabriela Ruse în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Ruse a debutat în tricoul naționalei României în 2020, într-un duel împotriva Rusiei, pierzând atunci abele dueluri disputate.

FRT a anunțat lotul cu care România va juca în aprilie, contra Sloveniei, în deplasare, în Billie Jean King Cup

Federația Română de Tenis a anunțat vineri, 17 martie 2023, echipa cu care țara noastră va aborda meciul cu Slovenia, din cadrul Billie Jean King Cup by Gainbridge, de luna viitoare, din deplasare.

Astfel, căpitanul nejucător Horia Tecău și antrenorii Alina Tecșor Cercel și Daniel Dobre se vor baza pe Ana Bogdan (locul 57 în clasamentul WTA la simplu și 269 la dublu), Irina Maria Bara (locul 193 la simplu și 113 la dublu), Jaqueline Adina Cristian (locul 202 la simplu și 531 la dublu), Anca Alexia Todoni (locul 727 la simplu și 1169 la dublu) și Monica Niculescu (locul 40 la dublu).

Meciul dintre echipele naționale feminine ale Sloveniei și României, din cadrul Billie Jean King Cup by Gainbridge, va avea loc în perioada 14-15 aprilie 2023, în Sport Park Bonifika, din orașul Koper, învingătoarea urmând a se califica la turneul final al competiției.