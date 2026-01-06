Granada ocupă locul 20 în La Liga 2, cu 21 de puncte după 20 de etape, și nu a mai câștigat de patru runde.

În Cupa Regelui, andaluzii au ajuns în această fază după victorii obținute în deplasare, 5-1 cu Roda, din Liga a 6-a, și 1-0 cu Tenerife, din Liga a 3-a.



De cealaltă parte, Rayo Vallecano a început anul 2026 cu o remiză, 1-1 pe teren propriu cu Getafe, fiind egalată pe final. Echipa din Madrid ocupă locul 14 în La Liga, cu 19 puncte după 18 etape.

În Cupa Spaniei, Rayo a jucat tot în deplasare în rundele precedente, eliminând Yuncos, scor 6-1, și Real Avila, 2-1 după prelungiri.



Rayo Vallecano a luat decizia: Andrei Rațiu, titular



Om de bază la Rayo, Andrei Rațiu este așteptat să înceapă partida din primul „11”, conform presei spaniole. Pentru acest joc, Iinigo Perez nu se poate baza pe Ciss, Alemao, Balliu, Mumin și Felipe.



Meciul va fi al 25-lea duel direct dintre Granada și Rayo Vallecano. Până acum, Rayo s-a impus de 16 ori, Granada a câștigat trei partide, iar alte cinci confruntări s-au încheiat la egalitate.



Ultima întâlnire directă a avut loc pe 15 mai 2024, când Rayo a câștigat cu 2-1, deși a jucat în inferioritate numerică încă din minutul 8.



Formații probabile:

