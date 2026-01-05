Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: "Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi"

Gigi Becali a intervenit în forță la FCSB: Am dat ordin să-l ia! Intră cu mingea ca Hagi
Gigi Becali are un nou pariu la FCSB. De această dată este vorba de un jucător din academie, care a apărut în doar câteva meciuri la seniori.

David Popa (18 ani), fotbalist care evoluează pe postul de extremă, i-a luat ochii lui Gigi Becali în meciul din Cupa României disputat în decembrie între UTA Arad și FCSB, scor 0-3. Patronul campioanei spune că a ordonat ca tânărul jucător să meargă cu echipa mare în cantonamentul din Antalya.

Gigi Becali: "David Popa e pariul meu. Am dat ordin să fie luat la prima echipă"

În ciuda opiniilor celor din staff, care ar fi preferat să ia alți tineri de perspectivă în cantonamentul de iarnă, Gigi Becali și-a impus punctul de vedere și a explicat calitatea pe care a remarcat-o la David Popa. 

"Uite, pariul meu. E un jucător pe care îl cheamă David Popa. Am dat ordin să fie luat. Numai o dată l-am văzut, în Cupă. Ei mi-au zis că avem mai buni. Eu le-am zis: 'Avem mai buni după voi. Dar după mine, stăpân, ăsta e mai bun, pe ăsta îl luați!'.

El e deja cu echipa mare. Are 18 ani. Ei ziceau că avem alții mai buni. Nu aveți, mă, alții mai buni. Ăsta e mai bun! Când văd eu așa ceva, așa faci!

Nu știu cu ce m-a impresionat. Mișcarea lui cu mingea la picior și cum intră cu mingea în adversar. Mie îmi plac jucătorii care nu așteaptă să fie atacați. L-am văzut în Cupa României. Așa intra Hagi, intra cu mingea în adversar.

Ei mi-au spus că sunt doi jucători mai buni decât David Popa, nu mai știu cine, dar eu le-am spus să-l ia pe el", a spus Gigi Becali, luni seară, la Digisport.

David Popa a apărut până acum în doar cinci meciuri oficiale la prima echipă a lui FCSB - trei în sezonul 2023/2024, unul în sezonul 2024/2025 și unul în actuala stagiune.

Popa a fost componentul echipei U19 a lui FCSB, care a participat în acest sezon de Youth League. Extrema dreaptă a reușit o dublă în partida retur cu Akademia Puskas (3-3, 2-4 d.l.d.), disputată în decembrie.

