Simona Halep - Gabriela Ruse, LIVE SCORE de la 15:30. Meci de gală la Transylvania Open

Primul tur al competiției Tansylvania Open de la Cluj-Napoca programează azi, de la 15:30, partida Simona Halep - Gabriela Ruse.

Bune prietene, Simona Halep și Gabi Ruse nu s-au întâlnit vreodată în circuitul WTA, iar turneul din Sala Polivalentă devine o ocazie importantă pentru ca sportivele tricolore să facă un excelent PR tenisului românesc.

Simona Halep, fost lider mondial și dublă campioană în turneele majore, se situează în prezent pe poziția a 18-a în ierarhia WTA, în timp ce Gabi Ruse ocupă locul 85 WTA.

Gabriela Ruse: "Am studiat-o pe Simona de când eram mică"

"Am studiat o pe Simona de când eram mică, dar până la urmă trebuie doar să mă bucur de meci. Pentru mine faptul că Simona m-a acceptat şi m-a dorit la antrenamente în ultima perioadă a fost clar un bonus. Intensitatea antrenamentelor m-a făcut să mă gândesc că eu până acum mă antrenam destul de slab, ca să spun aşa. Deci ţinteam la nişte rezultate fără să mă antrenez atât de sus. Am încercat să fur şi din jocul ei, dar nu cred că avem un stil chiar asemănător. Însă mi-am îmbunătăţit jocul uitându-mă la ea, dar şi mentalul, pentru că ea este o jucătoare cu un mental foarte puternic.

E foarte important să nu o enervezi pe teren pentru că dacă o enervezi scoate, aşa cum spun eu, acel demon când efectiv nimeni nu mai crede. Îi mulţumesc pe această cale pentru faptul că am putut să stau pe lângă ea, pentru că am crescut uitându-mă la ea. Am văzut atâtea meciuri cu ea, eram chiar obsedată. Am numai cuvinte de laudă pentru Simona", a precizat Gabriela Ruse.

"Pentru mine este un atu faptul că nu sunt spectatori, pentru că mie îmi este foarte greu să joc acasă. Şi la Fed Cup mi-a trebuit mult timp să îmi revin după ce am jucat. Acum, într-un astfel de meci, când îmi întâlnesc idolul, nu cred că publicul m-ar fi ajutat, cred că m-ar fi inhibat şi mai mult din cauza emoţiilor. Dar îmi pare rău pentru turneu, pentru că era foarte frumos ca oamenii să vină să ne vadă şi să ne susţină. Să vadă campioane ca Simona şi ca Emma. Şi pe noi celelalte român