Roland Garros, obiectivul sezonului pentru Rafael Nadal: s-a retras de la Miami pentru a se odihni înainte de turneele pe zgură

De 5 ori finalist în turneul ATP Masters 1000 de la Miami, Rafael Nadal a declarat că nu va participa în ediția 2022 a competiției din Florida, programată în perioada 23 martie - 3 aprilie.

Decizia tenismenului iberic i-a îngrijorat pe suporterii săi, care s-au gândit instant la agravarea problemelor sale la picior. Se pare însă că Rafael Nadal a luat această hotărâre din motive de precauție, având în vedere oboseala acumulată în urma celor patru competiții jucate în fazele inițiale ale actualei stagiuni (Melbourne Summer Set, Australian Open, Acapulco și Indian Wells).

Rafael Nadal a debutat în 2004 la Miami, dar nu a mai jucat în acest turneu din 2017, când a pierdut finala întrecerii în favoarea marelui său rival, Roger Federer.

Nadal are un palmares de 40-12 în turneul ATP 1000 de la Miami, dar competiția din Florida rămâne cu un gust amar în istoria participărilor sale, rămânând, alături de Turneul Campionilor, singurul trofeu important pe care nu a reușit să îl câștige până în această fază târzie a carierei sale.

Niciunul dintre campionii Australian Open nu va fi, așadar, prezent în competițiile ATP și WTA 1000 din orașul-simbol al statului Florida, iar absențelor acestora li se adaugă lipsa sârbului Novak Djokovic.

Dacă își va urma traseul competițional obișnuit, Rafael Nadal va participa la competițiile ATP Masters 1000 de la Monte Carlo (10-17 aprilie), Madrid (1-8 mai) și Roma (8-15 mai), dar și în turneul ATP 500 de la Barcelona (18-24 aprilie) în așteptarea celui de-al doilea turneu de mare șlem al anului, Roland Garros (22 mai - 5 iunie)

Rafael Nadal este actualmente cel mai titrat tenismen din istoria „Sportului Alb,” având în palmares 21 de titluri de Grand Slam, cu unul mai multe decât Roger Federer și Novak Djokovic. 13 din cele 21 au fost câștigate pe zgura pariziană.

Cel mai recent titlu câștigat de Rafael Nadal la Roland Garros a fost bifat în 2020.

Miami update:

OUT: Nadal

IN: Millman

Next: Carballes Baena