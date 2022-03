Victorie imposibilă și 16-0 în 2022! Rafael Nadal, comeback cinematografic în primul meci la Indian Wells, de la 2-5 în decisiv 

Rafael Nadal (4 ATP) a reușit imposibilul și l-a învins pe Sebastian Korda (38 ATP) deși a fost condus cu 6-1 și 5-2, în ciuda unui prim set câștigat facil, cu scorul de 6-2.

Campionul Australian Open 2022 a fost la un pas să își vadă oprit șirul de victorii consecutive. Sebastian Korda, care îl idolatrizează pe Rafa Nadal încă din fragedă copilărie, a reușit un comeback de zile mari, pe placul conaționalilor din tribunele Stadionului 1 din cadrul Indian Wells Tennis Garden.

Rafael Nadal ajunge la palmares 16-0 în 2022. Va juca împotriva lui Daniel Evans în turul 3

Nadal ended up winning these three Indian Wells matches pic.twitter.com/SOTLTcDENA — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 12, 2022

Sebastian Korda a servit la 5-2 în decisiv pentru a reuși o victorie istorică, dar Rafael Nadal a reușit două break-uri la rând pentru a împinge setul în prelungiri. Nadal a câștigat decisivul în tiebreak, scor 7-3.

Este al treilea meci pe care Nadal îl câștigă la Indian Wells dintr-o postură aproape imposibilă, după succesele semnate în defavoarea lui David Nalbandian și Alexander Zverev.

I asked #Nadal how much the past helped him in the present pic.twitter.com/StasSk0wUe — Christopher Clarey ???????? ???????? ???????? (@christophclarey) March 13, 2022

Citatul zilei vine din partea lui Rafael Nadal

„În situații ca aceasta, pierzi în 90% din cazuri. Dar, dacă nu încerci, pierzi în 100% din situații. Am fost foarte norocos azi, am jucat unul dintre cele mai proaste meciuri în acest an. Îmi pare rău pentru el, fiindcă probabil a meritat mai mult victoria decât mine.

Dacă oamenii cred că eu cred că voi reveni întotdeauna, nu e adevărat. Nu am această încredere de sine uimitoare încât să mă gândesc că voi reveni de la 2-5. În mintea mea, mă gândesc: 'ok, e aproape imposibil. Nu vreau să renunț. O să continui să încerc. Dar știu că o să fie aproape imposibil.

Hai să îl lăsăm să câștige, dar nu să îl ajutăm să câștige. Încearcă să faci astfel încât să îi fie mai dificil să câștige,” a explicat Rafael Nadal procesul gândurilor prin care trece în aceste situații-limită, la conferința de presă.

În turul 3, Rafael Nadal îl va avea ca oponent pe britanicul Daniel Evans (29 ATP), care l-a eliminat ușor pe Federico Coria (65 ATP) din Argentina, scor 6-2, 6-0. Partida va avea loc luni, 14 martie.