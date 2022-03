Rafael Nadal vrea sancțiuni mai dure pentru Alexander Zverev: „Trebuie să fim exemple pentru tinerii care ne urmăresc”

Conducătorii circuitului ATP au decis penalizarea tenismenului Alexander Zverev cu 8 săptămâni de suspendare și o amendă de $25,000, dar sancțiunile vor fi aplicate doar în cazul în care actualul număr 3 ATP va recidiva, din punct de vedere comportamental, până în februarie 2023.

În turneul ATP 500 de la Acapulco, Alexander Zverev l-a numit în fel și chip pe arbitrul de scaun și a lovit de patru ori scaunul acestuia cu propria rachetă, după încheierea unui meci pierdut în proba de dublu.

Rafael Nadal condamnă gesturile de violență comise de Alexander Zverev

Zverev a fost amendat cu pedeapsa maximă financiară, care a totalizat peste $71,000, inclusiv premiile care ar fi trebuit să le primească în urma muncii depuse pe terenurile de tenis, în competiția din Mexic.

Contrariat de situație și întrebat de jurnaliștii americani prezenți la Indian Wells, Rafael Nadal este de părere că sancțiunile ar trebui să fie mai dure, pentru a păstra siguranța în sport.

„Ca în toate sporturile, trebuie să fim exemple bune pentru tinerii care ne urmăresc.

Pe de-o parte, nu îmi doresc ca Sascha să fie pedepsit, dar pe de alta, mi-ar plăcea să văd sancțiuni mai dure pentru acest tip de comportament. Pedepsele ne vor proteja sportul, arbitrii și spectatorii,” a declarat Rafael Nadal, potrivit Marca.

La 35 de ani, Rafael Nadal vorbește despre cum continuă să își perfecționeze jocul

„De-a lungul carierei mele, am găsit mereu o cale să îmi adaptez jocul, atunci când am avut neovie să progresez. Uneori, am jucat mai agresiv, alteori, mai defensiv, mai tactic.

Serva mea funcționează foarte bine, lucru foarte important în această fază a carierei. De asemenea, cred că am fost suficient de curajos să joc cu nivelul de hotărâre potrivit.

În continuare muncesc din greu pentru a deveni mai bun, dar sunt mulțumit cu nivelul de tenis și intensitatea pe care le arăt pe teren,” a adăugat Nadal, notează Punto de break.

Rafael Nadal (4 ATP) vrea să continue la Indian Wells un start perfect de sezon - cel mai bun al carierei -, în care a totalizat deja 15 victorii consecutive și 3 titluri. Campionul Melbourne Summer Set, Australian Open și Acapulco în 2022 va debuta în turneul californian sâmbătă, 12 martie, împotriva americanului Sebastian Korda (38 ATP).