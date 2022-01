Ashleigh Barty - Danielle Collins, finala AO 2022. Sportiva din SUA a distrus-o pe Swiatek pentru a bifa prima finală de Grand Slam

Ashleigh Barty - Danielle Collins este finala ediției 2022 a Openului Australian. Sportiva din Statele Unite ale Americii (28 de ani, 30 WTA) a acces în premieră în finala unui turneu de mare șlem, la capătul semifinalei adjudecate în minim de seturi, scor 6-4, 6-1 în defavoarea Igăi Swiatek (20 de ani, 9 WTA).

Campioana Roland Garros 2020 a rezistat doar 78 de minute pe teren în fața Daniellei Collins, care a servit 7 ași, a câștigat 78% din punctele jucate pe primul serviciu și a aplicat un tenis agresiv și eficient, însumând 27 de lovituri direct câștigătoare, reușite cu prețul riscului a doar 13 erori neforțate comise.

Danielle Collins, jucătoare profesionistă de tenis doar din 2016

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨ The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final. ????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2022

It's happening. Hide your nearest and dearest now. Danielle Collins | #AusOpen pic.twitter.com/NOf3LEWbCw — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) January 27, 2022

Collins a câștigat 63 de puncte, cu 20 mai multe decât Swiatek, demonstrându-și superioritatea într-o manieră incontestabilă, la sfârșitul unei zile în care a făcut legea cu serviciul și forehand-ul, jucând un tenis clasic.

Barty o conduce pe Collins cu 3-1 la meciurile directe, dar a pierdut ultima confruntare directă, desfășurată la Adelaide, în 2021.

Danielle Collins este jucătoare profesionistă de tenis din 2016, dar nu a avut o carieră liniștită până în momentul de față. Diagnosticată cu artrită reumatoidă - boala din cauza căreia Caroline Wozniacki și-a încheiat cariera - Collins a dezvăluit că a fost mereu bolnăvicioasă în timpul facultății și a suferit, printre altele, o ruptură de menisc și o intervenție chirurgicală asupra încheieturii.

Finala Australian Open 2022, Ashleigh Barty vs. Danielle Collins va avea loc sâmbătă-dimineața, de la ora 10:30.