„99,9% dintre fani au fost de partea lui Nadal” Djokovic, compătimit de McEnroe: „E o mare lipsă de respect!”

Încurajat simțitor de publicul parizian, Rafael Nadal a avut toate motivele să le mulțumească parizienilor pentru susținerea arătată în sfertul de finală, câștigat în detrimentul liderului ATP, Novak Djokovic.

De partea opusă a fileului, tenismenul sârb s-a văzut permanent nevoit să se încurajeze singur și să caute susținere exterioară în loja sa, în contextul în care majoritatea spectatorilor din Arena Philippe-Chatrier așteptau un succes al spaniolului.

„Cred că publicul a contribuit mult la întoarcerea de scor din setul patru. Au fost în proporție de 99,9% de partea lui și i-au ridicat moralul în momentele cruciale ale jocului.

L-au ajutat să își găsească energia,” a punctat Novak Djokovic, după setul 4, în care a ratat două mingi de set și oportunitatea de a trimite meciul în set manșă decisivă.

"Congratulations to Nadal. He was a better player I think in important moments. (...) I gave my best. I know I could have played better."

