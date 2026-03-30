GALERIE FOTO Pentru fani, constant, pentru alții, plictisitor: Jannik Sinner a făcut o gălăgie de bani doar din „dubla Indian Wells - Miami”

Pentru fani, constant, pentru alții, plictisitor: Jannik Sinner a făcut o gălăgie de bani doar din „dubla Indian Wells - Miami"
Jannik Sinner, fără eșec la Indian Wells și în Miami, în 2026.

Anul tenisistic a început cu o uriașă victorie semnată de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP). Câștigarea titlului de campion în Openul Australian - competiție în care italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) ieșise triumfător în 2024 și în 2025 - a însemnat „un tun” puternic care și-a găsit ținta: moralul elevului lui Darren Cahill.

A deveni cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem a fost o performanță uluitoare pentru Carlos Alcaraz, iar Jannik Sinner, învins în cinci seturi de Novak Djokovic, în semifinală de Open Australian, dar și de Jakub Mensik, într-un meci de trei seturi, în sferturile turneului ATP 500 de la Doha, și-a pierdut ușor busola.

Jannik Sinner, turneul și milionul de euro, în America

Sinner a vorbit deschis, în acele momente, despre dificultățile pe care le-a resimțit, în plan psihologic, dar clipele par să fi reprezentat un punct minim local de formă, deoarece a fost urmat de douăsprezece victorii consecutive.

Pe hardul din Indian Wells și Miami, Sinner a supraviețuit în meciuri grele cu adversari ca Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev, Medvedev, Tiafoe, Zverev din nou și Lehecka, ultimul, depășit 6-4, 6-4, în finala întrecerii ATP Masters 1000 de la Miami.

Sinner a devenit astfel primul tenismen, de la Federer, în 2017, care conturează „dubla Indian Wells - Miami.”

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Dubla Indian Wells - Miami, un răspuns pe măsură pentru succesul lui Alcaraz din Australia

La 24 de ani, numărul doi ATP a încasat, doar de pe urma victoriilor din cele două competiții pe hard american, suma de €2,112,123.

Sinner a primit un premiu de €1,004,388 la Indian Wells, iar în Florida a încasat chiar mai mult, €1,107,735, deși s-a întâmplat să aibă parte de un parcurs mai facil decât cel trecut în California.

Dincolo de planul financiar, succesele lui Sinner îl duc pe italian la un palmares momentan de 19-2, în 2026, pe când Alcaraz, care a început anul cu 16-0, într-unul dintre cele mai bune debuturi de sezon, din ultima treime de secol, a rămas la 17-2 și a primit, în teren psihologic, o bună replică din partea rivalului său, după ce a jubilat în Australia.

Urmează însă apropierea sezonului de zgură, în care Alcaraz a arătat că se simte mai des în largul său decât o arată Sinner, specialistul suprem al momentului, în tenisul pe hard.

Publicitate
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!
Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!
Cătălin Moroșanu, "dezvăluire-provocare": "Nimeni din România nu vrea să se bată cu el, pe reguli de MMA, la categoria grea" / "Să mă contrazică cineva!"
Cătălin Moroșanu, "dezvăluire-provocare": "Nimeni din România nu vrea să se bată cu el, pe reguli de MMA, la categoria grea" / "Să mă contrazică cineva!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: "Așa a rămas"

FCSB începe negocierile pentru următorul transfer: ”Așa a rămas”

Gică Hagi, dat de gol: "Director tehnic cu atribuții foarte mari"

Gică Hagi, dat de gol: ”Director tehnic cu atribuții foarte mari”

Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!". Românul, în centrul unui scandal monstru

Reghecampf, distrus: „Un laș cu gândire medievală!“. Românul, în centrul unui scandal monstru

Ar fi mutarea verii! FCSB a primit undă verde pentru transferul tricolorului

Ar fi mutarea verii! FCSB a primit undă verde pentru transferul tricolorului

Cuvintele lui Mircea Lucescu după ce a leșinat i-au șocat și pe jurnaliștii de la Goal

Cuvintele lui Mircea Lucescu după ce a leșinat i-au șocat și pe jurnaliștii de la Goal

Filmul îngrozitor al leșinului lui Mircea Lucescu! Selecționerul a fost resuscitat în fața jucătorilor

Filmul îngrozitor al leșinului lui Mircea Lucescu! Selecționerul a fost resuscitat în fața jucătorilor



La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
La două zile după ce s-a aflat că Blănuță nu vrea să mai audă de Ucraina, atacantul a avut parte de o surpriză
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Mourinho a văzut Portugalia fără Ronaldo și s-a lămurit: "Oamenii tot cer să nu mai fie convocat"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"
Lucescu a dictat! Patru modificări în primul "11" al naționalei la amicalul cu Slovacia față de barajul cu Turcia
Lucescu a dictat! Patru modificări în primul ”11” al naționalei la amicalul cu Slovacia față de barajul cu Turcia
Cătălin Cîrjan nu pierde vremea! Decizie majoră pentru viitorul său
Cătălin Cîrjan nu pierde vremea! Decizie majoră pentru viitorul său
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
După ce a câștigat aurul olimpic, Novak Djokovic și-a anunțat retragerea de la un turneu major
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
Alcaraz nu a mai rezistat și a plâns în direct, după eșecul cu Djokovic din finala olimpică. Ce a avut de spus
„Durerile" lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare"

stirileprotv Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute din Mureș, ar fi putut fi răpite. 500 de oameni le-au căutat toată noaptea

stirileprotv Rebeca și Melisa, cele două fetițe dispărute din Mureș, ar fi putut fi răpite. 500 de oameni le-au căutat toată noaptea

După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei

stirileprotv După zeci de ani, NASA va trimite miercuri din nou astronauți spre Lună. De ce nu vor păși totuși pe suprafața ei

