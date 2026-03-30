Anul tenisistic a început cu o uriașă victorie semnată de Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP). Câștigarea titlului de campion în Openul Australian - competiție în care italianul Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) ieșise triumfător în 2024 și în 2025 - a însemnat „un tun” puternic care și-a găsit ținta: moralul elevului lui Darren Cahill.

A deveni cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem a fost o performanță uluitoare pentru Carlos Alcaraz, iar Jannik Sinner, învins în cinci seturi de Novak Djokovic, în semifinală de Open Australian, dar și de Jakub Mensik, într-un meci de trei seturi, în sferturile turneului ATP 500 de la Doha, și-a pierdut ușor busola.

Jannik Sinner, turneul și milionul de euro, în America

Sinner a vorbit deschis, în acele momente, despre dificultățile pe care le-a resimțit, în plan psihologic, dar clipele par să fi reprezentat un punct minim local de formă, deoarece a fost urmat de douăsprezece victorii consecutive.

Pe hardul din Indian Wells și Miami, Sinner a supraviețuit în meciuri grele cu adversari ca Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev, Medvedev, Tiafoe, Zverev din nou și Lehecka, ultimul, depășit 6-4, 6-4, în finala întrecerii ATP Masters 1000 de la Miami.

Sinner a devenit astfel primul tenismen, de la Federer, în 2017, care conturează „dubla Indian Wells - Miami.”