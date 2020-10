ISTORIA S-A RESCRIS! Rafael Nadal a castigat al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei si l-a egalat pe Federer: Djokovic, umilit cu 6-0 in primul set!

Rafael Nadal l-a invins pe Novak Djokovic cu 6-0 in primul set al finalei de la Roland Garros.

Rafael Nadal - Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5

Rafael Nadal a castigat cel de-al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei, egalandu-l pe Roger Federer in clasamentul all-time. Dupa doua ore si patruzeci si unu de minute de joc, numarul 2 ATP a trecut de liderul mondial in minimum de seturi, scor 6-0, 6-2, 7-5, devenind primul tenismen din Era Open care castiga patru titluri de mare slem fara sa piarda vreun set.

Este al 13-lea trofeu cucerit de Rafael Nadal la Roland Garros, un record absolut detinut de iberic, care are in continuare un procentaj de 100% in finalele disputate la Paris.

????????????????????????????????????????????????????@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate



1. Roger Federer & Rafael Nadal - 20 de titluri

2. Novak Djokovic - 17 titluri

3. Pete Sampras - 15 titluri

4. Roy Emerson - 12 titluri

5. Rod Laver & Bjorn Borg - 11 titluri

Primul set a fost adjudecat la zero de Rafael, in ciuda a cinci game-uri echilibrate, transate in prelungiri, Rafa profitand de numarul prea ridicat de greseli nefortate comise de Novak Djokovic in debutul partidei.

Revirimentul sarbului s-a lasat asteptat pana la scorul de 3-2 pentru Nadal in setul 3, cand 'Nole' a facut rebreak-ul si a condus cu 4-3 si 5-4, dar a comis dubla greseala la 5-5, iar Nadal nu a iertat, facand hold la zero in ultimul game al finalei de la Roland Garros 2020.

Soc in startul finalei de la Roland Garros 2020. Rafael Nadal l-a invins la zero pe Novak Djokovic in primul set. A fost primul set pierdut vreodata de 'Nole' fara game castigat la Paris.

???????? Vamos Time ???????? @RafaelNadal keeps the pressure on and wins the second set 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/oyd9H0nUcE — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Desi cei doi jucatori s-au mai intalnit de 55 de ori pana in prezent, este abia a doua oara cand vreunul din cei doi castiga un set la zero. Prima data se intamplase in finala turneului ATP Masters de la Roma, anul trecut.

Cu toate ca ibericul nu i-a lasat sarbului niciun game in mansa intai a finalei RG 2020, primele cinci game-uri ale setului au ajuns in prelungiri, Rafael Nadal salvand trei mingi de break la scorul de 3-0.

Headed in the right direction..@RafaelNadal makes a massive statement winning the first set 6-0.#RolandGarros pic.twitter.com/DRhyl8fAeF — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

In ciuda scorului net favorabil spaniolului, durata primului set a ajuns la 45 de minute. In cele trei sferturi de ora, Rafael Nadal a avut un procentaj solid al primului serviciu - 76% - fata de procentajul insuficient afisat de liderul ATP in primul set - 42%. 'Nole' si-a adjudecat doar 3 puncte din cele 11 jucate cu prima serva, in vreme ce Nadal a castigat 12/19 cu primul serviciu, statistica aratand calitatile exceptionale ale amandurora la retur.

In primele 45 de minute ale finalei, Nadal a lovit de zece ori direct castigator, iar Djokovic de 11, dar diferenta s-a facut la erorile nefortate - 13-2 in defavoarea sarbului, fapt care a condus inspre un raport total al punctelor castigate de 32-19 pentru Rafael Nadal.

6-0 to Nadal in 45 minutes (lol) Extraordinary. Lots of extremely competitive games and some stunning tennis. Nadal is being so aggressive whenever he gets the chance. Djokovic struggling with his serve. #RG20 — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) October 11, 2020

Novak Djokovic bagel sets lost at Grand Slams in career 2020 French Open v Nadal

2017 French Open v Thiem

2005 US Open v Monfils

2005 Australian Open v Safin — Chris Goldsmith (@TheTennisTalker) October 11, 2020