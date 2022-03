Simona Halep va avea antrenor la Indian Wells și Miami: „Absența unui antrenor din echipa mea e temporară”

Simona Halep s-a întors în România, după o scurtă ședere la Academia de Tenis Mouratoglou din Franța și a anunțat că va avea antrenor în turneele WTA 1000 de la Indian Wells și Miami (9 - 20 martie, respectiv 22 martie - 3 aprilie).

Sportiva din România a declarat că va fi pregătită de un antrenor al Academiei Mouratoglou, fără să îl numească, și a anunțat că nu întrevede o perioadă lungă în care să rămână fără antrenor angajat în staff-ul său.

„A fost o experiență deosebită la Academia Mouratoglou și mă bucur că am făcut acest pas. Voi continua colaborarea cu ei. O să fie un antrenor de la Academia Mouratoglou la Indian Wells și Miami cu mine, iar, după aceea, vom vedea.

Pot să joc fără antrenor, bineînțeles, dar ca să faci performanță maximă, din punctul meu de vedere, ai nevoie de cineva alături, care să aibă încredere în tine și să te ajute în momentele grele pentru a trece peste ele mult mai ușor.

Eu cred că antrenorul e important într-o echipă. Da, e o chestie temporară, absența unui antrenor în echipa mea,” a răspuns Simona Halep.

This week I stepped into an academy for the first time. Lucky me that I came to the best one ????

Everyone at the @MouratoglouAcad puts their heart and soul into it every single day!

Thanks to everyone for welcoming me in such a warm way. I felt like I had been here forever. pic.twitter.com/iax2rTAeY2