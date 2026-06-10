Fostul patron de la Poli Timișoara obișnuiește să-și verse ”oful” pe rețele social media cu privire la situația în care se află Rapid. Giuleștenii intră în al cincilea sezon consecutiv în era Dan Șucu fără să simtă aerul de cupe europene.

Finalul stagiunii 2025/26 a arătat un Rapid slăbit, care a obținut o singură victorie în play-off. CITEȘTE ȘI: Un Rapid numit dorință a semănat a neputință

Marian Iancu e dur: ”E un club în plină avarie! Lot epuizat, fără energie, calitate și fără bani!”

Într-o postare publicată marți dimineață pe contul său de Facebook, Marian Iancu e convins că Dan Șucu nu mai este o soluție pentru acționariatul echipei din Grant, care e în plină avarie și care are un lot epuizat, în viziunea lui.

”Plecăm de jos, cu un club în plină avarie, cu un lot epuizat, fără rezervă de energie și calitate și fără bani. Șucu nu mai este o soluție pentru Rapid. Credeți-mă! O știți și voi. Suporterii pătimași ai clubului. Ați strigat-o în stadion. Rușine și plecați cu toții.

Primul lucru pe care îl aștept din partea patronului este să nu mai promită nimic. Să nu mai creeze false așteptări. Să nu ne mai mintă. Să recunoască ca atâta poate. Restul, din acel moment, este doar de câștig. Puțin, dar sigur. Așa a trăit Rapidul zeci de ani. Dar nu a dezamăgit pe nimeni”, a scris Marian Iancu.

Giuleștenii s-au descotorosit de serviciile lui Costel Gâlcă, la finalul stagiunii, după ce antrenorul care a fost adus de conducerea rapidistă în urmă cu un an a ratat obiectivul fixat: accederea în cupele europene.

În locul lui Gâlcă a fost adus Daniel Pancu.

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”Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun.

La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund.

Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.