Ion Țiriac, declarație uimitoare despre favoritul său, Rafael Nadal: „Mie mi-e foarte frică că o să moară pe teren”

Ion Țiriac a făcut o incursiune în memorie pentru a povesti începuturile lui Rafael Nadal în circuitul ATP. Miliardarul român își amintește primul wildcard acordat tenismenului spaniol în turenul de la Madrid și că le-a spus celor din jur că Rafa Nadal va ajunge să câștige competițiile de la Madrid și Roland Garros, atunci când va învăța tenisul.

Explicându-și fascinația pentru Rafael Nadal, Ion Țiriac afirmă că jucătorul născut în Manacor risipește de trei ori mai multă energie decât Roger Federer și îi admiră curajul de a juca având probleme serioase la osul scafoid, limitări peste care a trecut inclusiv în debutul acestui an, cel mai fructuos din întreaga carieră a celui mai titrat tenismen din istorie.

Nadal a strâns 15 victorii la rând în 2022, câștigând 3 titluri, ATP Summer Set la Melbourne, Australian Open la Melbourne și turneul ATP 500 de la Acapulco.

Ion Țiriac: „Când l-am văzut pe Nadal la 14 ani, a trebuit să îi dau wildcard la Madrid.”

„Când l-am văzut pe Nadal la 14 ani, a trebuit să îi dau wildcard la Madrid. Al doilea an, deja era mai sus, iar al treilea an, a câștigat turneul. Aproape m-au strangulat ăia, dar le-am spus: 'când începe băiatul ăsta să învețe tenisul, va câștiga Madridul, Roland Garros-ul.'

Nu numai că a învățat, dar că unul care cheltuiește de trei ori mai multă energie pe oră decât Federer este acolo... mie mi-e foarte frică că o să moară pe teren,” a spus Ion Țiriac pentru GSP.

Rafael Nadal In 2022:

15 wins, 0 defeat

3 finals, 3 titles

1 Grand Slam

91st title in Acapulco At 35 years-old. ???? (GIF @tennistv) pic.twitter.com/OoVXMg29rj — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 27, 2022

Ion Țiriac: „Când l-am văzut pierzând tiebreak-ul setului 2 în finala Australian Open, am stins televizorul.”

„Băiatul ăsta a jucat Australian Open cu o gaură de aproape un centimetru în degetul lui mare de la piciorul stâng, în os. Ca să o repare, trebuia să stea un an și jumătate, cu transplant, dar a spus: 'Nu! Eu joc așa. Bandajați-l, dați cu spray tare, cu novocaină, ceva ce e legal și joc!”, a adăugat Țiriac, despre Nadal.

În final, Ion Țiriac a vorbit și despre cum a trăit desfășurarea finalei Openului Australian 2022, în care Rafael Nadal l-a învins pe Daniil Medvedev, după 5 ore și 24 de minute, revenind de la 0-2 la seturi. Finala s-a încheiat, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

„Când l-am văzut pe Nadal pierzând tiebreak-ul setului 2 în finala Australian Open, am zis: 'No way!' și am stins televizorul. Când l-am reaprins, era setul 5,” a completat Ion Țiriac, satisfăcut de spiritul de luptă al ibericului.