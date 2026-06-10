Morgan Rogers este unul dintre cei mai atractivi fotbaliști din Premier League, după sezonul de vis în tricoul lui Aston Villa.

Mijlocașul ofensiv a obținut convocarea în naționala Angliei în urma prestațiilor fabuloase din Premier League.

Morgan Rogers, transfer de 90.000.000 de euro

Rogers a atras atenția cluburilor legendare din Europa precum: Arsenal, Chelsea, PSG și Manchester United. Conform SkySports cele patru echipe sunt pregătite să îi achite lui Aston Villa peste 90 de milioane de euro (80 de milioane de lire sterline) pentru transferul fotbalistului englez.

14 goluri, 12 assist în 55 de meciuri sunt cifrele lui Morgan Rogers în tricoul lui Aston Villa în acest sezon.

90 de milioane de euro este cota fotbalistului englez, conform Transfermarkt.com.

Morgan Rogers poate ajunge la Real Madrid

Conducerea „Los Blancos” se gândește serios să trimită către câștigătoarea Europa League o ofertă de 100.000.000 de euro, pentru a-i întări lotul lui Jose Mourinho, antrenorul promis de Florentino Perez înainte să câștige alegerile.

Cu un contract valabil până pe 30.06.2031, Aston Villa nu va fi dispusă să renunțe ușor la cel mai important jucător din campania care s-a terminat cu locul patru în Premier League.

Conducerea „Leilor” nu va accepta o ofertă sub 120 de milioane de lire sterline, informează publicația El Nacional preluată de Transfer News Live.