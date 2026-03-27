Diferența dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, în clasamentul ATP, se poate strânge la mai puțin de 1200 de puncte, dacă tenismenul italian - susținut de Sorana Cîrstea, la Miami - va reuși să pună mâna pe titlul de campion, în Florida.

Campion la Miami în 2024, Sinner mai are doi pași până la îndeplinirea acestui scenariu, iar primul va fi tocmai o întâlnire cu numărul trei mondial, Alexander Zverev.

Zverev - Sinner, finala din semifinalele de la Miami

În partea suprioară a tabloului, pentru un loc în finală vor juca cehul Jiri Lehecka (22 ATP) și francezul Arthur Fils (31 ATP).

Marea victorie a cehului Lehecka, în parcursul spre semifinală, a fost succesul cu Taylor Fritz (7 ATP), obținut în faza optimilor de finală, în 2 ore și 27 de minute, scor 6-4, 6-7 (4), 6-2, pe când Arthur Fils a impresionat cu un 6-0, 6-1 administrat grecului Stefanos Tsitsipas, dar și cu două victorii consecutive, conturate în trei seturi, cu Vacherot și Paul.

Semifinală între numerele 22 și 31 ATP

În meciul cu Tommy Paul, Fils a salvat patru mingi de meci și a rămas miraculos în turneu, spre deosebire de Sinner, care a pătruns în semifinale fără set pierdut.

NIci Alexander Zverev nu a avut prea multe emoții, până acum, la Miami, pierzând o singură manșă, în drum spre semifinală, în meciul cu Cilic.

