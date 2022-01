Premiere absolute cauzate de lipsa lui Novak Djokovic! AO 22, primul Grand Slam cu Nadal, dar fără Federer și Djokovic

Absența lui Novak Djokovic în ediția 2022 a Openului Australian schimbă drastic configurația turneului și conferă mai multe premiere în tenisul masculin modern.

În primul rând, din 2005 încoace, când a început să participe la turneele de mare șlem, Novak Djokovic a participat la 66 Grand Slam-uri, ratând numai două competiții de mare șlem. Sârbul a ratat ediția 2017 a Openului American, din cauza unei fracturi de cot și absentează acum de la Australian Open, oprind o serie de 16 prezențe consecutive în marile turnee de tenis.

Novak Djokovic has played 66 Grand Slam tournaments throughout his career. His two withdrawals:

În al doilea rând, Australian Open nu s-a mai desfășurat în lipsa unuia dintre Roger Federer și Novak Djokovic din penultimul an al secolului trecut, mai precis în 1999.

Atunci, suprafața de joc utilizată la Melbourne avea culoarea verde, iar în finala ediției din acel an s-au duelat rusul Yevgeny Kafelnikov și suedezul Thomas Enqvist.

The last time the Australian Open was played without Novak Djokovic or Roger Federer, we were in a different century

