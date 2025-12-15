Atacantul român a fost aproape de un transfer în Emiratele Arabe Unite, la Baniyas, unde ar fi urmat să lucreze cu Daniel Isăilă, însă mutarea a picat în ultimul moment, după ce clubul a ales un alt vârf.



Înainte de această variantă, Pușcaș a purtat discuții și cu Legia Varșovia, echipă antrenată până recent de Edi Iordănescu, dar negocierile s-au blocat din cauza aspectelor financiare.



George Pușcaș, la Rapid? Victor Angelescu a dat totul pe față



În acest context, numele lui George Pușcaș a fost asociat și cu Rapid. Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a lămurit situația și a explicat în ce condiții ar putea fi posibil un astfel de transfer.



„Dacă își dorește Costel (n.r - Gâlcă), da, poate fi o variantă. În același timp, din ce știu eu, George Pușcaș nu-și dorește să revină în țară”, a declarat Victor Angelescu, la Orange Sport.



În CV-ul atacantului regăsim cluburi precum Inter Milano, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa, Genoa sau Bihor Oradea.



Ultima experiență a vârfului fost în Turcia, la Bodrum FK, unde a avut un sezon solid, cu 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri disputate în toate competițiile.



În prezent, atacantul în vârstă de 29 de ani este cotat la 900.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

