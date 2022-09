Ana Bogdan a învins jucătoarea care i-a încheiat cariera Serenei Williams: victorie și în contul Irinei Begu, la București

Ana Bogdan (29 de ani, 65 WTA) a reușit o victorie senzațională în primul tur al competiției WTA 250 de la Portoroz, din Slovenia, eliminând-o în runda inaugurală pe Ajla Tomljanovic (34 WTA), scor 7-5, 4-6, 6-1, la capătul a două ore și treizeci și patru de minute.

A fost o partidă extrem de disputată, în care Ana Bogdan și-a adjudecat cel mai spectaculos punct al meciului, un raliu aparent interminabil încheiat cu o scurtă excelent pusă în imediata vecinătate a fileului.

3 break-uri consecutive a reușit Ana Bogdan în setul decisiv, dar și o revenire de la 3-4 în primul set, manșă încheiată cu 7-5 în favoarea sportivei născute la Sinaia. În turul următor, Bogdan așteaptă replica învingătoarei din meciul Zidansek / Zakharova.

În aceeași întrecere de la Portoroz, Gabriela Ruse (24 de ani, 96 WTA) a sfârșit eliminată în primul tur de către ucraineanca Lesia Tsurenko (92 WTA), scor 1-6, 6-4, 4-6.

A great start to the week, as Ana continues playing well as she has for the past few weeks. Ana Bogdan defeated Ajla Tomljanovic 7-5, 4-6, 6-1. pic.twitter.com/AMWDUl9hW7