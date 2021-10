„Am pierdut deja de câteva ori cu Simona Halep.” Finala Transylvania Open: Simona Halep vs. Anett Kontaveit 

Finala Transylvania Open: Simona Halep - Anett Kontaveit, ora 17:30

Primele două favorite la câștigarea turneului WTA 250 Transylvania Open, Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) și Anett Kontaveit (25 de ani, 14 WTA) au acces în ultimul act fără să piardă vreun set. Numerele 18, respectiv 14 WTA se vor întâlni pentru a patra oară, scorul confruntărilor directe indicând 3-0 în favoarea Simonei Halep.

Două dintre cele trei dueluri directe au avut loc pe suprafață hard, dar finala de la Cluj-Napoca va fi primul meci direct pe care Simona Halep și Anett Kontaveit îl vor disputa în sală.

Finala Openului Transilvaniei este a 40-a finală de turneu WTA din cariera Simonei Halep.



Miza finalei Openului Transilvaniei este deosebită pentru ambele jucătoare. De partea apropiată a fileului, Simona Halep încearcă să își mențină invincibilitatea în competițiile WTA desfășurate în România, având de continuat seria începută la București, în 2014 și confirmată doi ani mai târziu.

În plus, Simona Halep are șansa de a extinde la 9 seria anilor consecutivi în care a cucerit minim un titlu WTA. Nu în ultimul rând, un trofeu adjudecat la Cluj-Napoca înseamnă pentru Simona Halep garanția rămânerii în top 20 WTA, unde se află de peste opt ani.

Dacă Simona Halep joacă prima finală de turneu WTA în 2021, Anett Kontaveit vânează cel de-al patrulea trofeu, după succesele de la Cleveland, Ostrava și Moscova. O victorie în defavoarea Simonei Halep ar însemna pentru Anett Kontaveit calificarea în premieră la Turneul Campioanelor, în detrimentul tunisiencei Ons Jabeur.

Campioana Transylvania Open va încasa din partea organizatorilor un cec în valoare de $29,200 și 280 de puncte WTA, în vreme ce finalista va primi doar $16,398 și 180 de puncte WTA.



„Va fi un meci foarte greu. Simona este o jucătoare excepţională, am pierdut deja de câteva ori împotriva ei. Dar simt că mi-am îmbunătăţit jocul, sunt constantă. Vreau să mă concentrez pe ce am de făcut,” a declarat jucătoarea din Estonia, în conferința de presă susținută după meciul din semifinale.

„Nu am mai jucat de mult așa bine. A intervenit și accidentarea, însă nu vreau să mă bucur pentru că mai am un meci de disputat. Sper să fiu în cea mai bună formă și să câștig. Ar fi cea mai dulce victorie,” a spus Simona Halep, înaintea finalei.

"I really wanted to play the final here. It's a home tournament and always when I come here, I feel great. I'm really happy, motivated and I'm looking forward to play the final tomorrow!" ????@Simona_Halep #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/SSfCgOz1te