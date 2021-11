S-a aflat suma totală încasată de organizatorii Transylvania Open din bilete: cum își pot recupera banii posesorii lor

Patrick Ciorcilă, directorul Winners Open și Transylvania Open se mândrește cu faptul că a putut aduce două comeptiții WTA în acest an în municipiul său natal, punând Clujul alături de Chicago pe lista scurtă a orașelor care au organizat două întreceri de calibru WTA în acest sezon.

Întrebat cum s-a gândit să organizeze și cel de-al doilea turneu, care a avut un succes mai mare decât primul, datorită numelor jucătoarelor implicate, dar și sincronizării mai fericite în calendarul anual, Ciorcilă a răspuns: „Noi nu ne gândeam la așa ceva. Financiar, efortul este foarte mare și e cam greu pentru piața din România. Dar chiar în timpul Winners Open, pe care l-am organizat în vară, s-a aflat că s-a anulat un turneu în China. Cei de la WTA, care erau aici, ne-au propus să îl facem tot noi. Ne-au zis că facem o treabă foarte bună și ne-au întrebat dacă nu vrem să mai luăm o licență, pentru acesta, din octombrie,” a spus Patrick Ciorcilă pentru GSP.

200,000 de euro au plătit fanii tenisului din România pentru a avea acces la Transylvania Open



Lămurind costurile de organizare ale Transylvania Open, Patrick Ciorcilă a replicat cu sinceritate, dezvăluind suma exactă, dar întărind în același timp că, în ciuda cheltuielilor mari, intenționează ca acesta să fie doar începutul unei relații de lungă durată între WTA și România. „Peste 1,2 milioane de euro a costat totul. Este o investiție mare, dar nu vrem să ne oprim aici, nu a fost pentru un an și gata. Nu, vrem să devină un turneu de tradiție. N-am făcut profit, ba chiar am ieșit puțin pe minus, dar, în condițiile date, era normal. Noi am vrut în primul rând să intrăm pe harta turneelor WTA, să le arătăm că suntem capabili să facem asta.

Pentru că financiar mai avem o problemă, cu biletele achiziționate, într-o formă sau alta, respectivii banii trebuie returnați oamenilor,” a replicat Ciorcilă

„Noi le-am spus tuturor să ne permită să terminăm turneul și apoi vom căuta o soluție. Chiar acum voi avea o întâlnire cu echipa și discutăm despre asta. Să găsim și să le oferim oamenilor mai multe variante. Sincer, bineînțeles că cel mai dezavantajos pentru noi, ca și cash flow, ar fi să returnăm toți banii. E vorba de sume importante care s-au dus pe logistică, pe pază și securitate, pe catering, amenajarea lojelor, unde am investit peste 15.000 de euro, dar n-au mai putut fi folosite. Plus diverse alte servicii achitate în avans, pe bani ce nu mai pot fi recuperați. Nu i-am pus noi în buzunar. Am dori, de exemplu, să le oferim oamenilor și varianta de a păstra biletele pentru edițiile viitoare, de exemplu. E o modalitate care se practică la multe evenimente de afară, care, din diverse motive, se amână. Ne gândim și vom anunța în două-trei zile ce vom face. Nu vrem să păcălim pe nimeni, nici să fugim cu banii, în niciun caz. Cei care vor dori banii înapoi îi vor primi,” a adăugat directorul Transylvania Open.

Nu în ultimul rând, Patrick Ciorcilă a afirmat că valoarea totală a biletelor cumpărate de spectatori pentru ediția 2021 a Transylvania Open ajunge la suma de 200,000 de euro. Din nefericire, fanii tenisului din România nu au mai beneficiat de utilitatea tichetelor de acces, întrucât CNSU a interzis accesul spectatorilor la evenimente sportive, timp de 30 de zile. Cât despre erorile de arbitraj, acuzate de numeroase jucătoare, acesta a explicat că prețul instalării unui sistem hawk-eye pe un singur teren ajunge la 60-70 de mii de euro, iar investiția nu ar fi fost amortizată, în condițiile date.