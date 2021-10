După 8 ani de excelență, Simona Halep iese din top 20 WTA și cade sub Emma Răducanu, în ierarhia mondială

După mai bine de 8 ani, Simona Halep va părăsi top 20 WTA. În urma înfrângerii înregistrate în finala Openului Transilvaniei, în fața estonei Anett Kontaveit, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului românesc va ieși din primele douăzeci de jucătoare ale lumii.

Începând de luni, 1 noiembrie, Simona Halep va ocupa locul 22 WTA, cu 2587 de puncte, căzând sub Emma Răducanu (21 WTA, 2627 de puncte), dar rămânând peste Bianca Andreescu (24 WTA) în ierarhia mondială.



În condițiile date, Simona Halep va fi în continuare cea mai bine clasată jucătoare din România, dar la numai 16 poziții avans față de Sorana Cîrstea (38 WTA).

De partea opusă, Anett Kontaveit va intra pentru prima oară în top 10 WTA, ajungând pe poziția a opta.

