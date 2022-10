Clujul, pe cale să devină capitala est-europeană a tenisului mondial! Planul incredibil al oficialilor turneului WTA 250

Transylvania Open 2022 s-a încheiat cu victoria numărului 138 WTA, Anna Blinkova, iar ediția 2022 nu a reușit să mobilizeze participările unor sportive de mare calibru, precum au fost Simona Halep, Anett Kontaveit și Emma Răducanu, în urmă cu un an.

În ciuda lipsei Barborei Krejcikova și a retragerii canadiencei Eugenie Bouchard după un singur set jucat, directorul turneului, Patrick Ciorcilă consideră ediția tocmai încheiată un succes și o bază solidă pentru încercarea unui upgrade înspre categoria WTA 500.

Patrick Ciorcilă: „România e piață limitată în tenis, un turneu WTA 500 e foarte greu de adus.”

„Puțină lume știe asta, nu știu dacă am mai zis-o vreodată, dar noi trebuia să fim turneu de 500 anul ăsta. Pentru că după ce s-a anulat China, ei (WTA) voiau un turneu de 500 chiar în săptămâna asta în care am fost noi și se potrivea foarte bine: era Tallinn de 250, Ostrava de 500, și Cluj de 500. Și chiar făcusem un agreement cu WTA, dar pe ultimul moment, când am vrut să închidem treaba asta, a venit San Diego și au cerut ei un upgrade. Și am pierdut lupta asta cu ei pentru că, unu la mână, e America vs România; dar cred că mai mult pentru că se temeau că nu vor merge jucătoarele la Guadalajara pentru un singur turneu tare, și aveau nevoie de ceva înainte, San Diego fiind lângă.

Pentru că la nivel de facilități și cum arată turneul, noi cred că suntem peste. Bine, e turneu afară vs turneu indoor, nu se pot compara, dar m-am uitat puțin la televizor și nu cred că sunt cu nimic mai presus,” a spus Patrick Ciorcilă, dezvăluind pentru Treizecizero că România a fost la un pas de a găzdui o super-competiție încă din acest an.

Un turneu WTA 500 ar atrage toate jucătoarele din top 10 WTA

„Eu personal am ambiția asta și vrem să mergem acolo, dar e foarte greu de spus dacă putem să facem asta, din două puncte de vedere: unu, dacă reușim să luăm o licență, pentru că sunt foarte limitate, și upgradeul de anul ăsta era o excepție din partea WTA-ului, un fel de derogare, pentru că era calendarul așa de sărac. Și doi la mână, financiar, pentru că turneul de 500 îți dublează costurile.



Ca să înțeleagă lumea, prize money-ul e cu aproape 600.000 de euro în plus. Peste asta se adaugă Hawk-Eye-ul, care e obligatoriu pe un teren, aproximativ 50.000 de euro. Și se mai adaugă unul sau două terenuri în plus, alte câteva zeci de mii de euro bune, plus ceva cheltuieli operaționale în plus, pentru că ai mai multe nopți de oferit de hotel, mai multe mese, șamd.

E foarte greu de acoperit acest plus, aproape dublu, pentru că România e piață limitată și te bazezi pe două lucruri: pe sponsori și pe bilete. Drepturi TV nu prea există la nivel național, sunt marginale. Noi fiind și un turneu privat în momentul de față, toate fondurile noastre sunt private, nu avem fonduri publice, clar că e complicat să dublăm costurile și să reușim să le acoperim. Piața din România e foarte mică ca să poată duce un turneu de 500, dar avem ambiția asta și încercăm să găsim soluții,” a adăugat Patrick Ciorcilă, fost tenismen.

Halep, Jabeur, Sakkari, Krejcikova, Răducanu, Bouchard, printre jucătoarele care ar putea veni la Cluj-Napoca, în 2023

„Deja anul ăsta am avut multe discuții cu jucătoare de top, chiar de top 10, am avut discuții avansate cu Jabeur, care trebuia să vină, dar s-a accidentat la Monastir.

Am avut o problemă și cu ea, și cu Sakkari, pentru că amândouă au vrut să vină cu wildcard până în ultima zi, dar nu găsiseră zboruri bune către Guadalajara, era imposibil să ajungă la timp. Krejčíková, chiar dacă n-a putut ajunge, mi-a trimis un mesaj foarte frumos în care mi-a zis că 100% vrea să vină înapoi. Emma cu siguranță vrea să vină, Bouchard mi-a scris și ea că garantat se întoarce. S-au simțit bine și contează pentru ele, e important și ce condiții ai la turneu, când ești non-stop plecat,” a completat Patrick Ciorcilă, în același interviu.