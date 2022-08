Cât poate să coste un abonament la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca. Organizatorii Openului Transilvaniei au anunțat prețurile

Simona Halep, Emma Răducanu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian sunt doar câteva dintre jucătoarele așteptate să participe în a doua ediție a Openului Transilvaniei, turneul de calibru WTA 250 derulat pe suprafață hard indoor, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Arena BT va putea găzdui spectatori în 2022, atât timp cât nu vor exista evenimente de forță majoră care să împiedice buna derulare a competiției. În acest an, Transylvania Open va avea loc în săptămâna 10-16 octombrie, iar pe tabloul principal vor fi regăsite 32 de jucătoare. Premiile totale puse în joc vor însuma $251,750.

