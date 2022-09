La mâna organizatorilor! Halep, Cîrstea și Ruse nu s-au înscris la turneul WTA 250 de la Cluj-Napoca. Ce se întâmplă cu competiția

Simona Halep, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse nu s-au înscris pe lista oficială a jucătoarelor care și-au manifestat intenția de participare la Transylvania Open, întrecerea de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca, informează jurnalistul Daniel Radu.

Aceeași sursă confirmă că turneul din Transilvania se va bucura de prezența următoarelor jucătoare: Irina Begu, Ana Bogdan, Barbora Krejcikova, Emma Răducanu, Anastasia Potapova, Anhelina Kalinina, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini, Tereza Martincova și Magda Linette, printre altele.

Finalistă la Cluj-Napoca în prima ediție a Openului Transilvaniei, Simona Halep va depinde de primirea unui wildcard, în cazul în care va vrea, în cele din urmă, să joace pe suprafața hard indoor a Arenei BT, în perioada 10-16 octombrie.

Sincronizarea turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca nu este cea mai fericită în acest an, în aceeași săptămână desfășurându-se la San Diego un turneu de calibru WTA 500.

La turneul din SUA și-au anunțat deja prezența, printre altele, Iga Swiatek, Paula Badosa, Jessica Pegula, Aryna Sabalenka, Cori Gauff, Caroline Garcia, Daria Kasatkina, Garbine Muguruza, dar și campioana en-titre a întrecerii de la Cluj-Napoca, Anett Kontaveit.

Who’s missing Cluj tennis? Or Cluj? ☺️ Or the Cluj Vibe? ✨

Here’s the story of a magic week from the Magic Land. Memories for a lifetime! pic.twitter.com/emMYaHHMC9