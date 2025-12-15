Roș-albaștrii primesc vizita pe Arena Națională, cel mai mare stadion din țară, celor de la Rapid în derby-ul etapei cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României.



În turul sezonului regulat, cele două s-au confruntat tot pe Arena Națională, cu Rapid gazdă. La capătul celor 90 de minute ale meciului de din luna august, Rapid - FCSB s-a încheiat 2-2.



Rapid a primit o peluză întreagă la derby-ul cu FCSB! Cât costă un bilet



Giuleștenii au anunțat luni că pentru Rapid - FCSB suporterii vor putea achiziționa bilete în toată Peluza I de pe Arena Națională, cu acces din Bulevardul Pierre de Coubertin.



Rapidiștii vor avea la dispoziție 8000 de tichete în peluza din Nor. La Inelul 1, un bilet costă 30 de lei, în timp ce la Inelul 2 costă 25 de lei, iar la Inelul 3, 20 de lei.



”Ultima stație din 2025 se apropie cu pași repezi, iar Rapid încheie anul cu un derby de foc. Un duel al orgoliilor, o luptă pentru supremația Capitalei și încă o ocazie de a arăta cine domină Bucureștiul.

Duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00, jucăm în deplasare cu FCSB, pe Arena Națională.



Pentru această partidă, Rapidiștii vor avea la dispoziție 8.000 de bilete la Peluza I (Nord), cu acces din Bulevardul Pierre de Coubertin.



Biletele vor fi puse în vânzare online, începând de marți, 16 decembrie, ora 12:00, și la casele de bilete, începând de joi, 18 decembrie, ora 16:00.



Ne vedem pe Arenă! AHOE!”, se arată în comunicatul emis de Rapid.

