Mouratoglou șochează: „A fost foarte stresant cu Simona, eu nu lucrez așa!” Ce i-a spus românca în prima zi împreună

Patrick Mouratoglou și Simona Halep au început să colaboreze din luna aprilie a acestui an, iar după cinci luni, cei doi au împreună un titlu de categorie WTA 1000 în palmares, câștigat de româncă la Toronto, în luna august.

În plus, semifinala jucată în turneul de la Wimbledon demonstrează că duo-ul Mouratoglou-Halep este capabil de succese în competițiile de mare șlem, dacă nivelul de înțelegere dintre cei doi va continua pe acest trend ascendent.

„Întotdeauna când câștigi undeva, pierzi în altă parte. Nu poți avea totul din prima zi. Astfel curge actul decliat al echilibrării pe care o face un antrenor, care în tenis e indispensabil.

Antrenorul trebuie să pășească înainte și să îi spună jucătorului, care îi este și șef, ce să facă, dar și ce vrea să audă. Meseria mea e să îi ajut pe oameni să obțină ce vor să obțină. Niciodată nu e vorba despre obiectivul meu, ci despre ale lor,” a punctat Patrick Mouratoglou, descriind amănunțit natura meseriei sale.

„Așadar, dacă jucătorul spune că vrea să câștige un Grand Slam, de exemplu, acela poate fi obiectivul, cum poate fi un obiectiv și intrarea în top 10 WTA sau ocuparea locului unu în lume. Așa că îi ajut să își îndeplinească acele obiective.

Procesul de cunoaștere a jucătorilor durează. Cu Simona, ne-am dus rapid către soluții, pentru că a vrut să meargă înainte cu putere maximă și a avut încredere totală în mine, încă din prima zi. Mi-a zis: 'Spune-mi, vreau să schimb tot ce trebuie să fie schimbat.'

Pasul acesta a fost foarte stresant. Eu nu lucrez deloc așa, de obicei,” a punctat noul antrenor al Simonei Halep, într-un interviu acordat iNews.

Simona and Patrick hard at work but still having fun. pic.twitter.com/IgtYrVuGbs