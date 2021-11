Marea surpriză pe care Toni Iuruc i-a făcut-o Simonei Halep: „Dacă îmi dă voie, o să postez niște poze!”

Susținută de soțul său în cele cinci meciuri pe care le-a disputat la Cluj-Napoca, în competiția WTA 250 Transylvania Open, Simona Halep a dezvăluit că are un loc special în care va duce trofeul de finalistă.

După căsătoria care a avut loc în data de 15 septembrie, Toni Iuruc și-a făcut timp pentru a-i amenaja Simonei Halep o cameră în care să își depoziteze numeroasele trofee cucerite de-a lungul anilor. Până în prezent, Halep are 22 de titluri WTA în palmares, dintre care 2 de mare șlem și 40 de finale jucate în circuitul de elită al tenisului mondial.

Toni Iuruc, „arhitectul” camerei trofeelor câștigate de Simona Halep, din juniorat, până în prezent



„Este gata camera trofeelor. Soțul meu s-a ocupat foarte bine de ea. O să postez niște poze, dacă îmi dă voie. A fost un an greu. Tenisul pe care l-am arătat, nivel ridicat,” a declarat Simona Halep, imediat după încheierea turneului Transylvania Open.

„Pentru că e primul discurs pe care îl țin în acest an, îi mulțumesc și soțului meu. Mulțumesc că ești în viața mea,” i-a transmis Simona Halep lui Toni Iuruc în timpul ceremoniei de premiere organizate după încheierea finalei pierdute în fața estonei Anett Kontaveit.

„Plec cu multă încredere de la Cluj. Am avut parte de condiţii extraordinare, oameni foarte primitori. Am făcut meciuri foarte bune şi asta este tot ce contează. Am avut patru meciuri extraordinare, al cincilea un pic mai slab şi datorită jocului pe care l-a avut adversara,” a adăugat ocupanta locului 22 mondial.