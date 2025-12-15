Giuleștenii, lideri înaintea etapei, au fost dominați de echipa lui Laszlo Balint, iar la finalul meciului spiritele s-au încins.



Gălățenii au deschis scorul în minutul 17, prin Nuno Pedro, iar Paul Iacob, fost jucător al Rapidului, a închis tabela în minutul 80, cu o execuție splendidă din lovitură liberă.



La final, Costel Gâlcă și Victor Angelescu au contestat arbitrajul lui Cristian Moldoveanu. Cei doi au reclamat două faze în care Rapid ar fi putut primi penalty. Declarațiile nu au rămas însă fără reacție.



Adrian Porumboiu a reacționat: „Suntem la pomană?”



Adrian Porumboiu, fost arbitru internațional, a intervenit dur.

Fostul finanțator de la FC Vaslui a lăudat prestația arbitrului și a criticat vehement atitudinea celor de la Rapid, în special pe cea a lui Costel Gâlcă.



„Arbitrul e de felicitat. A fost un arbitraj perfect! Au fost, poate, niște erori minore, nesemnificative. Dar ce penalty-uri au văzut cei de la Rapid? Suntem la pomană? Ce înseamnă asta, să primești și tu pentru că au primit alții?”, a spus Porumboiu la GSP.



„Dacă Oțelul v-a bătut în halul ăsta, felicitați-o și uitați-vă la jocul vostru. Rapid nu a existat! Te-au umilit și tu vorbești de arbitru? Așa ceva nu se poate. Nu a fost un joc demn de liderul campionatului”, a continuat Porumboiu.



În ciuda înfrângerii, Rapid rămâne lider la finalul etapei, cu 39 de puncte, după remiza dintre FC Botoșani și FC Argeș. Pentru giuleșteni urmează derby-ului cu FCSB, programat în ultima etapă din 2025.

