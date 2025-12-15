Ofertă fabuloasă: vor să cumpere FC Barcelona pentru 10.000.000.000€

Rămâne de văzut dacă cei care conduc destinele clubului vor accepta oferta făcută de prințul Arabiei Saudite. Până atunci, Barcelona se concentrează pe ce are de făcut în La Liga, unde e lider, dar și în UEFA Champions League.

Potrivit jurnalistului Francois Gallardo, prințul Arabiei Saudite este gata să pună pe masă zece miliarde de euro pentru a pune mâna pe clubul de pe camp Nou! Suma este una fabuloasă și ar ajuta, în primul rând, la achitarea datoriilor clubului, estimate la 2,5 miliarde de euro.

Mohammed bin Salman a fost implicat și la Newcastle, prin Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite (PIF), iar acum e gata să facă o ofertă fabuloasă pentru a pune mâna pe clubul condus de Joan Laporta.

În campionat, catalanii sunt pe primul loc, cu 43 de puncte, la patru distanță de rivala Real Madrid, care a făcut mai mulți pași greșiți în ultimele etape. Acum, Barcelona va avea parte de un test dificil, pe terenul lui Villarreal, echipă aflată pe locul trei, cu victorii pe linie în La Liga.



În Champions League, situația nu este chiar atât de fericită. Barcelona este abia pe locul 15 în grupa unică a competiției, la două puncte distanță de TOP 8. Cel mai probabil, obiectivul catalanilor este o clasare în această zonă, având în vedere că primele opt poziții asigură participarea directă în optimi.



Eric Garcia și-a prelungit contractul cu Barcelona



Catalanii au anunțat oficial că Eric Garcia (24 de ani) și-a prelungit contractul pentru încă cinci sezoane. Fundașul transferat de la Manchester City în 2021 a devenit titular sub comanda lui Hansi Flick, iar acest lucru i-a determinat pe șefi să-i ofere o nouă înțelegere.



”Decizia este o dovadă de încredere într-un jucător care a crescut în La Masia și a dat un exemplu minunat jucătorilor tineri. Performanțele, maturitatea și angajamentul său au fost factori majori în extinderea legăturii sale cu clubul.



Prin urmare, Eric Garcia va continua să ofere talent, leadership și stabilitate, iar anunțul de astăzi este ceva ce clubul sărbătorește, și cu siguranță fanii la fel”, au transmis cei de la Barcelona.

