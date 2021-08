”Măcar atât ai putea face! Nu te simți pregătită? Mai bine nu joci!” Fost număr 5 WTA, Hantuchova o taxează dur pe Osaka

Fostă semifinalistă la Australian Open în 2008, Daniela Hantuchova (38 de ani) este una dintre jucătoarele de tenis care s-au adaptat bine poziției de expert în tenis pentru televiziuni, după retragerea din tenis.

Întrebată ce crede despre situația japonezei Naomi Osaka - care a anunțat înaintea începerii Roland Garros că nu va participa la conferințele de presă și s-a retras, mai apoi, în turul 2 al competiției, după diversele reacții potrivnice ale conducătorilor turneelor de mare șlem -, Daniela Hantuchova a lansat o replică dură la adresa sportivei nipone, pe care o acuză de lipsă de recunoștință față de rolul presei în dezvoltarea sa ca persoană publică și de lipsă de responsabilitate în gestionarea propriilor probleme de ordin psihologic.

First Haitian and Japanese woman on the cover ????????????????❤️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH