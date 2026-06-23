Steven Nsimba (30 de ani), atacantul de la Universitatea Craiova, a impresionat pe toată lumea la primul său sezon în Superliga României, în care a contribuit decisiv la titlul așteptat în Bănie de 35 de ani.

Cu un fizic impunător, atacantul francez cu origini congoleze a ”terorizat” defensivele din campionatul nostru, reușind să marcheze de 13 ori, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive în 46 de partide.

Emil Săndoi e convins: ”Nsimba e cel mai bun atacant din campionatul nostru”

Emil Săndoi, fost antrenor la Craiova și fost selecționer al naționalei de tineret, crede că Nsimba poate fi declarat, fără emoții, cel mai bun atacant din campionatul nostru.

„S-a impus, a câștigat campionatul cu Craiova. Poți să spui oricând că e cel mai bun atacant al campionatului nostru, sau candidează pentru această titulatură. La nivel de Franța n-a jucat, poate la liga a treia.

Cred că la forță și la viteză nu-l bate niciun jucător. Nu vorbesc despre atacanți, vorbesc și despre fundași centrali, mijlocași, nu cred că-l bate cineva”, a spus Emil Săndoi, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Pentru Nsimba, România este prima țară din ”străinătate” în care evoluează. Până acum a jucat doar în ligile inferioare din Franța, cel mult la nivel de Ligue 3.

Emil Săndoi, antrenor de 26 de ani

Săndoi, fost jucător emblematic al Craiovei și component al României la Mondialul din 1990, și-a început cariera de antrenor principal în sezonul 1999/2000, unul în care a jucat finala Cupei României, dar a salvat cu emoții echipa din Bănie de la retrogradare.

Pandurii, FC Vaslui, Concordia Chiajna, FC Argeș, Chindia Târgoviște și Poli Iași sunt echipele pe care le-a mai pregătit Săndoi în cariera sa. La naționala U21 a fost selecționer în două rânduri, mai întâi în perioada 2006-2013, iar apoi în 2022-2023.