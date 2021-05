Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata! Oficialii turneului de la Roland Garros au sters rapid tweet-ul prin care o ironizau pe Naomi Osaka: mesajul pe care putina lume l-a vazut 

Campioana de patru ori in turneele de mare slem, Naomi Osaka se afla in plin conflict cu oficialii turneului de la Roland Garros, dupa ce a anuntat ca va boicota conferintele de presa, pe motiv ca jurnalistii pun la indoiala abilitatile sale de a obtine rezultate pe zgura.

Eliminata in primul tur la Roma si in turul secund la Madrid, in cele doua turnee pe care le-a jucat in pregatirea Grand Slam-ului de la Paris, Naomi Osaka a elaborat pe tema sanatatii mintale a jucatorilor, care ar trebui protejata, iar una dintre masurile propuse ar fi eliminarea obligativitatii de a participa la toate conferintele de presa, organizate dupa fiecare meci jucat la un turneu de mare slem.

Osaka a iterat ca nu are nimic personal cu reprezentantii turneului de la Roland Garros, dar a postat pe Twitter mesajul "Furia inseamna lipsa intelegerii. Schimbarea ii face pe oameni inconfortabili," la scurt timp dupa ce conducatorii celor patru turnee de mare slem au redactat impreuna o scrisoare prin care o avertizeaza pe Naomi Osaka ca ar putea avea de suferit grav daca va continua sa sara peste conferintele de presa programate in capitala Hexagonului.

In toata aceasta atmosfera tensionata, contul oficial de Twitter al turneului de la Roland Garros a accentuat mediatizarea conflictului, publicand un tweet in care au scris: "Ei au inteles ce aveau de facut," descriind o serie de imagini cu Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka si Cori Gauff, care au participat la conferintele de presa antemergatoare startului competitiei.

In mod frapant, atentia nemarginita asupra acestui subiect i-a facut pe oficialii turneului de la Paris sa se sesizeze cu privire la utilitatea acestei postari, prin urmare au luat decizia rapida de a o sterge, noteaza USA Today.

Naomi Osaka nu a comentat inca pe marginea stergerii acestei postari, nici asupra mesajului transmis de francezi prin intermediul retelelor sociale.

Naomi Osaka will not be speaking to media at the French Open.

Instead she’ll be receiving sub-tweets from the #Rolandgarros account. (Tweet now deleted.) pic.twitter.com/b83dpyXN1k