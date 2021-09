Naomi Osaka face declarația care reaprinde conflicte: ”Să vorbești cu mine e un privilegiu"

Într-o discuție deschisă care s-a oprit asupra temelor sănătății mintale și a obligativității de a participa la conferințele de presă, Naomi Osaka, Nick Kyrgios și Billie Jean King au făcut dezvăluiri incredibile care ar putea surprinde până și cei mai înfocați fani ai tenisului.

Nick Kyrgios s-a declarat nemulțumit de faptul că majoritatea știrilor scrise îl portretizează într-o manieră negativă, iar acest lucru ar indica lipsa de grijă a jurnaliștilor cu privire la sănătatea mintală a jucătorilor.



”Cred că jurnaliștilor nu le pasă de bunăstarea noastră. Dacă le-ar păsa, ar spune lucruri bune despre noi. De exemplu, am rupt niște rachete într-un meci la Cincinnati, iar trei zile după meci peste tot scria că eu am probleme mintale. Cum ar trebui să evit asta?” s-a întrebat Nick Kyrgios, într-o discuție cu Billie Jean King.

Cât despre Naomi Osaka, sportiva japoneză a lămurit tema obligativității participării la conferințele de presă, susținând în continuare că i se pare normal să poată sări peste anumite conferințe de presă. Osaka s-a plâns de jurnaliștii care abuzează de privilegiul de a sta de vorbă cu ea.



”Mă simt obligată să vorbesc cu jurnaliștii, pentru că așa am fost învățată. Am făcut asta de când aveam 15 ani. În mintea mea, încep să mă întreb de ce facem asta. Știu că ajută la creșterea sportului și la multe alte lucruri minunate, dar uneori simt că să stai de vorbă cu noi, sportivii e un privilegiu, iar unii jurnaliști abuzează acest privilegiu.

După ce am câștigat primul turneu de mare șlem, a trebuit să fiu fata bună, dar acum când vorbesc despre lucruri care mă deranjează, cred că pune mulți oameni într-o stare confuză referitor la mine. Sincer, nu știu ce cred oamenii despre mine,” a spus Naomi Osaka.

În final, Billie Jean King a concluzionat cu o doză de înțelepciune, povestindu-le tinerilor tenismeni cum a înfruntat ea animozitatea presei atunci când orientarea ei sexuală a fost dezvăluită.

”Toată lumea vă iubește și vă ascultă. E grozav atunci când vorbiți și vă povestiți trăirile. Copiii au nevoie de asta. În 1981, când lumea a aflat că sunt gay am pierdut totul în 24 de ore. Voi puteți vorbi despre orice și să le sărbătoriți. Voi trebuie să decideți dacă îi veți lăsa pe acești oameni să hotărască ce o să faceți voi cu viețile voastre. Oamenilor le place să-i audă pe alții capabili să vorbească despre ce simt,” a punctat Billie Jean King.

Întreaga conversație poate fi urmărită pe Vimeo.

