Veste tristă din partea medicilor: ce șanse îi dau Simonei Halep să participe la US Open în acest an

Din articol Trei rupturi musculare în două locuri diferite pentru Simona Halep în 2021

Simona Halep are șanse moderate de a participa la US Open în acest an.

Speranțele Simonei Halep la victorie în primul tur jucat la Cincinnati s-au umbrit în al doilea set al meciului cu Magda Linette, când jucătoarea din România a părut să se fi accidentat în urma unei întinderi serioase, la scorul de 6-4, 1-4. Numărul 13 WTA a cerut time-out medical, dar a recăpătat încredere în starea sa și a jucat un set decisiv aproape de perfecțiune, impunându-se cu 6-1.

Îngrijirile medicale și bandajul de mărimi considerabile plasat pe coapsa dreaptă și-au jucat rolul în revenirea Simonei Halep, dar mai ales pauza de o oră cauzată de ploaia care a căzut peste Cincinnati.

Trei rupturi musculare în două locuri diferite pentru Simona Halep în 2021



O zi mai târziu însă, fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a anunțat că se retrage din turneu, în urma unui RMN care i-a arătat că a suferit o nouă ruptură musculară, de această dată la mușchii aductori, spre deosebire de dubla fractură musculară de gambă, prin care a trecut la Roma în luna mai și peste care a trecut după trei luni de recuperare.

"Leziunile mici, sub 0.8 centimetri, se refac cel mai repede, in 5-7 zile. Leziunea de gradul II se reface in 9-10 zile," a dezvaluit medicul Adrian Motoacă intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

Startul US Open este fixat pentru penultima zi a acestei luni, iar Simona Halep mai are la dispoziție o săptămână și jumătate pentru a se reface la timp.

