"Spune-ne ceva in japoneza!" 3 situatii incredibile in care Naomi Osaka a fost calcata pe nervi de jurnalisti la conferintele de presa: de ce a fost ironizata la US Open

Naomi Osaka (2 WTA) a primit de-a lungul timpului o serie de intrebari incomode dupa meciuri importante jucate la turneele de mare slem.

Naomi Osaka s-a retras din turneul de la Roland Garros dupa cateva zile de conflict cu organizatorii turneului pe marginea regulii obligativitatii jucatorilor de a participa la conferintele de presa organizate dupa fiecare meci jucat.

Privind retrospectiv, afirmatia sportivei din Japonia prin care transmitea ca unele interactiuni cu jurnalistii ii fac rau si planteaza indoieli in mintea sa este justificata. Iata mai jos doua dintre situatiile care constituie pentru Naomi Osaka motive solide pentru a considera conferintele de presa un mediu nociv succesului sau ca jucatoare profesionista de tenis.

Dupa o infrangere in primul tur la Wimbledon 2019 in fata Yuliei Putintseva. Naomi Osaka a fost intrebata: "Cand joci impotriva unei jucatoare in fata careia ai pierdut recent, cat de greu iti este sa uiti asta? Crezi ca, pentru ca esti mai tanara, e dificil sa fii constanta in rezultate?"

"Nu mi-as invinui varsta pentru nimic. Am realizat multe lucruri bune si am comis multe greseli, dar nu sunt genul de persoana care spune ca, atat timp cat sunt tanara, pot scapa cu anumite lucruri," a fost raspunsul lui Naomi Osaka.

Intrebata dupa meciul pierdut cum isi va restaura increderea de sine si ce va face in urmatoarele zile pentru a-si reveni, Osaka (21 de ani la acea vreme) a replicat: "Nu stiu. La intrebarile pe care voi le puneti sunt raspunsuri pe care nu le stiu si de care inca nu mi-am dat seama," a punctat Naomi Osaka.

La aproximativ cinci minute dupa aceste intrebari, Osaka s-a indreptat catre organizatorul conferintei de presa si i-a transmis: "Simt ca sunt pe cale sa izbucnesc in plans," dupa care a fost escortata din camera conferintelor de presa.

Ca atleta nipona cu origini haitiene, Naomi Osaka a primit intrebari inconfortabile cu privire la identitatea sa rasiala. Dupa un meci cu Petra Kvitova la editia 2019 a Openului Australian, Osakai i-a fost cerut sa spuna, intr-un cuvant, dar in limba japoneza, cat de dificil a fost meciul.

Naomi Osaka a refuzat cererea si a spus: "O sa raspund in engleza." Intr-un alt episod similar, desfasurat la US Open 2018, un reporter a intrebat-o cum e posibil ca numele sau de familie sa coincida cu numele orasului in care a fost nascuta.

"Numele tau de familie e Osaka si ai fost nascuta in Osaka, e un lucru ciudat, pentru ca tatal tau e originar din Haiti. Cum de numele tau de familie e acelasi cu numele orasului de provenienta, dar tatal tau e haitian? Ar trebui sa porti numele tatalui tau," i-a transmis un jurnalist japonezei.

Zambind, Naomi Osaka a raspuns: "Esti pregatit? O sa reciclam o gluma din 2014. Toate persoanele nascute in Osaka au numele de familie Osaka," a afirmat actuala ocupanta a pozitiei 2 in clasamentul WTA, noteaza Vice.