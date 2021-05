BREAKING NEWS: Naomi Osaka s-a retras de la Roland Garros, la presiunile facute de oficialii turneului. Ana Bogdan, marea beneficiara, calificata automat in turul 3

Naomi Osaka (2 WTA) s-a retras din turneul de la Roland Garros dupa presiunile exercitate asupra ei din partea sefilor tenisului.

La nici 24 de ore dupa ce conducatorii celor patru federatii de tenis care organizeaza turneele de Grand Slam de la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open au redactat o scrisoare comuna prin care o amenintau pe Naomi Osaka cu descalificarea din turneu, amenzi grase si suspendarea din circuit, din cauza refuzului japonezei de a merge la conferintele de presa, sportiva nipona s-a retras din turneu.

A doua jucatoare a lumii si-a anuntat decizia pe Twitter, iar prima consecinta directa a acestei hotarari este calificarea automata in turul 3 a Anei Bogdan, oponenta pe care Osaka ar fi trebuit sa o infrunte in turul secund. Bogdan se va duela in a treia runda cu invingatoarea meciului Paula Badosa vs. Danka Kovinic si va incasa pentru prezenta in acest meci un cec in valoare de 113,000 de euro.

anger is a lack of understanding. change makes people uncomfortable. — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 30, 2021

So in the end, everyone loses. Naomi Osaka, the tournament, the press and the fans. Just a sad, sad story. — Svenja Mastroberardino (@svenja_mastro) May 31, 2021

"Asta nu e o situatie pe care mi-am imaginat-o vreodata sau mi-as fi dorit-o cand am postat acum cateva zile. Cred ca acum cel mai bun lucru pentru turneu, pentru ceilalti jucatori si pentru starea mea de bine este sa ma retrag, astfel incat toata lumea sa se concentreze pe tenisul care se desfasoara la Paris. Nu am vrut niciodata sa distrag atentia si accept ca sincronizarea postarii mele nu a fost ideala, iar mesajul meu ar fi putut sa fie mai clar.

Mai important de atat, nu as trivializa sanatatea mintala sau sa folosesc termenul cu usurinta. Adevarul e ca am suferit de lungi perioada de depresie incepand cu US Open 2018 si am avut parte de vremuri dificile, incercand sa traiesc cu asta. Toata lumea care ma cunoaste stie ca sunt introvertita, iar fiecare om care m-a vazut la turnee a observat ca port des casti, pentru ca ma ajuta sa imi temperez anxietatea sociala.

In ciuda faptului ca presa de tenis a fost intotdeauna amabila cu mine (si vreau sa imi cer iertare in mod special jurnalistilor tari pe care poate i-am ranit), nu sunt un vorbitor in public natural si sufar mari anxietati inainte de a vorbi in fata presei. Devin foarte emotionata si e stresant sa incerc intotdeauna sa gasesc moduri pentru a va oferi cele mai bune raspunsuri de care sunt capabila.

Aici in Paris ma simteam deja vulnerabila si anxioasa si m-am gandit ca e mai bine sa practic grija de sine si sa sar peste conferintele de presa. Am anuntat-o preventiv pentru ca simt ca regulile sunt invechite in anumite parti si voiam sa subliniez asta. Le-am scris in privat reprezentantilor turneului, cerandu-mi scuze si transmitandu-le ca as fi mai mult decat fericita sa vorbesc cu ei dupa incheierea turneului, din moment ce Grand Slam-urile sunt intense.

Acum o sa imi iau o pauza de la tenis, dar cand timpul potrivit va veni voi vrea sa lucrez cu circuitul pentru a discuta despre modalitati prin care putem sa facem lucrurile mai bine pentru jucatori, pentru presa si pentru fani. In orice caz, sper ca sunteti bine cu totii si in siguranta, va iubesc si ne-om vedea cand ne-om vedea!" a fost mesajul cu puternic impact emotional transmis de numarul 2 WTA pe Twitter.

Naomi Osaka a debutat duminica cu succes in turneul de la Roland Garros, invingand-o pe Patricia Tig, scor 6-4, 7-6, dar s-a tinut de cuvant si nu s-a dus la conferinta de presa de dupa meci, sfarsind amendata cu suma de $15,000.