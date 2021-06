Dupa scandalul-monstru de la Paris, Naomi Osaka dezvaluie in premiera ca sufera de tulburari mintale: primul titlu de mare slem ar fi fost declansatorul unei lungi perioade de depresie 

Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a dezvaluit pentru prima data care sunt tulburarile de sanatate mintala de care sufera.

Decizia japonezei Naomi Osaka de a se retrage din turneul de la Roland Garros nu a fost luata fara ca a doua jucatoare a lumii sa ofere context si sa dezvaluie concret motivele pentru care nu se simte pregatita sa continue turneul de la Paris.In cel mai recent mesaj publicat pe retelele sociale, Osaka a dezvaluit in premiera ca s-a confruntat cu perioade lungi de depresie, iar dialogurile cu presa o storc de energie, intrucat sufera de anxietate sociala.

Naomi a anuntat ca se va indeparta pe termen nedefinit de lumea tenisului, dar atunci cand va reveni va fi pregatita sa aiba o discutie cu liderii mondiali ai tenisului despre preocuparea lor fata de sanatatea mintala a sportivilor din WTA, ATP si ITF.

"Nu as trivializa sanatatea mintala sau sa folosesc termenul cu usurinta. Adevarul e ca am suferit lungi perioade de depresie incepand cu US Open 2018 si am avut parte de vremuri dificile, incercand sa traiesc cu asta. Toata lumea care ma cunoaste stie ca sunt introvertita, iar fiecare om care m-a vazut la turnee a observat ca port des casti, pentru ca ma ajuta sa imi temperez anxietatea sociala. In ciuda faptului ca presa de tenis a fost intotdeauna amabila cu mine (si vreau sa imi cer iertare in mod special jurnalistilor tari pe care poate i-am ranit), nu sunt un vorbitor in public natural si sufar mari anxietati inainte de a vorbi in fata presei. Devin foarte emotionata si e stresant sa incerc intotdeauna sa gasesc moduri pentru a va oferi cele mai bune raspunsuri de care sunt capabila.

Aici in Paris ma simteam deja vulnerabila si anxioasa si m-am gandit ca e mai bine sa practic grija de sine si sa sar peste conferintele de presa. Am anuntat-o preventiv pentru ca simt ca regulile sunt invechite in anumite parti si voiam sa subliniez asta. Le-am scris in privat reprezentantilor turneului, cerandu-mi scuze si transmitandu-le ca as fi mai mult decat fericita sa vorbesc cu ei dupa incheierea turneului, din moment ce Grand Slam-urile sunt intense. Acum o sa imi iau o pauza de la tenis, dar cand timpul potrivit va veni voi vrea sa lucrez cu circuitul pentru a discuta despre modalitati prin care putem sa facem lucrurile mai bine pentru jucatori, pentru presa si pentru fani," a fost mesajul cu puternic impact emotional transmis de numarul 2 WTA pe Twitter.

Naomi Osaka este cvadrupla campioana de Grand Slam, dar cea mai buna performanta a sa la Roland Garros ramane turul 3, atins la editiile din 2016, 2018 si 2019. Ana Bogdan, jucatoarea pe care Osaka ar fi trebuit sa o infrunte in turul secund este unica beneficiara a acestui scandal intre sportiva nipona si conducatorii tenisului, soldat cu o situatie care nu face cinste sportului. Jucatoarea nascuta la Sinaia va accede automat in turul 3, unde asteapta invingatoarea meciului dintre Paula Badosa (35 WTA) si Danka Kovinic (62 WTA).

In mesajul sau pe Twitter, Osaka a mentionat US Open 2018, primul sau titlu de mare slem cucerit in cariera, pe cand avea doar 20 de ani ca fiind succesul care a marcat inceputul primei perioade in care a suferit de depresie.