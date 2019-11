A pierdut 9 din 10 meciuri cu Serena, dar isi permite sa-i dea sfaturi! "Ar trebui sa joace cateva turnee in plus ca sa mai castige un Slam"

Daniela Hantuchova ii ofera solutia Serenei Williams

De la revenirea din concediul de maternitate, Serena Williams a jucat patru finale de Grand Slam, insa nu a reusit sa castige nici macar un set in acestea.

Raspunsul problemei americancei a venit neasteptat din partea jucatoarei Daniela Hantuchova, tenismena cu 7 titluri WTA in palmares, dar niciunul de Mare Slem.

"Serena Williams ar trebui sa joace cateva turnee in plus pentru a putea gestiona finalele mai bine."

"Sper sa mai castige un Slam, ca rasplata pentru campioana care este. Insa cred ca ar trebui sa mai joace cateva cutrnee in plus pentru a putea gestiona acele finale mai bine, iar in acest mod lucrurile ar decurge mai bine in mod automat in acele momente dificile", a lasat de inteles Daniela Hantuchova ca sfat pentru abordarea sezonului 2020 de catre Serena Williams.

Serena Williams si Daniela Hantuchova s-au duelat de 10 ori in perioada 2002-2014, jucatoarea din Slovacia reusind sa castige o singura data, in turul 2 la editia 2006 a turneului de la Australian Open.

Cele patru finale de Slam pierdute consecutiv de Serena Williams

• Wimbledon 2018: 3-6, 3-6 cu Angelique Kerber

• US Open 2018: 2-6, 4-6 cu Naomi Osaka

• Wimbledon 2019: 2-6, 2-6 cu Simona Halep

• US Open 2019: 3-6, 5-7 cu Bianca Andreescu