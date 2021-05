Ies la iveala detalii care spun totul despre Naomi Osaka, in plin scandal cu sefii tenisului: "Nu stie sa se explice, dar toata lumea, inclusiv familia i-a spus ca e slaba pe zgura." 

Sora mai mare a familiei Osaka, Mari a dezvaluit in premiera motivele pentru care Naomi boicoteaza conferintele de presa la RG 2021.

Naomi Osaka traverseaza cel mai dificil moment al carierei sale de pana in prezent. La doar 23 de ani, sportiva din Japonia are patru titluri de mare slem in palmares, dar se afla in vizorul conducatorilor tenisului pentru lipsa de disponibilitate in a colabora cu presa pe durata turneului de la Roland Garros. Dupa victoria cu Patricia Tig din primul tur, numarul 2 WTA a boicotat conferinta de presa, motiv pentru care a fost amendata cu $15,000 de catre Remy Azemar, supervizorul turneului.

In seara primei zile de concurs la Roland Garros, sefii federatiilor celor patru tari organizatoare de competitii de mare slem au emis o scrisoare comuna prin care condamna lipsa de responsabilitate a sportivei nipone si o avertizeaza ca ar putea fi nu doar descalificata din acest turneu, ci amendata grav si suspendata temporar din circuit. Scrisoarea nu a ramas fara replica din partea sportivei, care a publicat pe Twitter urmatorul mesaj: "Furia inseamna lipsa intelegerii. Schimbarea ii face pe oameni inconfortabili," a scris Naomi Osaka.

Pe Reddit, sora mai mare a lui Naomi Osaka, Mari a incercat sa-i ia apararea, dezvaluind ca increderea de sine a avut de suferit pe urma rezultatelor slabe obtinute pe zgura, insucces dublat de atitudinea lipsita de empatie a jurnalistilor, care i-au atras atentia in mod repetat cu privire la palmaresul sau pe suprafata lenta a tenisului. Mai mult decat atat, o ruda de-a campioanei en-titre de la Australian Open i-ar fi reprosat la randul sau ca Naomi ar juca slab pe zgura, lucru care ar fi pus capac rabdarii japonezei.

"E greu pentru mine sa vad atatea opinii diferite din partea tuturor si sa nu pot sa-i tin partea lui Naomi macar un pic. Nu se pricepe sa-si explice actiunile, de cele mai multe ori, iar acum joaca intr-un turneu de mare slem, deci exista sanse mai mici ca ea sa isi puna timp deoparte si sa explice un lucru la care nu vrea sa se gandeasca. In aceste momente, ea vrea doar sa se concentreze pe meciuri si pe turneu.

Naomi mi-a povestit inainte de turneu ca un membru al familiei a venit la ea si i-a spus ca este slaba pe zgura. La fiecare conferinta de presa i se spune ca are un palmares slab pe zgura! Cand a pierdut in turul 1 la Roma, nu era in regula din punct de vedere mental. Increderea ei era complet distrusa si cred ca opiniile oamenilor i-au intrat in cap, iar ea crede ca este slaba pe zgura. Asta nu este adevarat, iar ea stie ca, pentru a juca bine si pentru a avea o sansa la castigarea Roland Garros, trebuie sa creada ca o poate face. Acesta este primul pas pe care un atlet trebuie sa-l faca, sa creada in el.

Solutia ei a fost sa blocheze totul. Sa nu discute cu nimeni care o va face sa se indoiasca de ea. Isi protejeaza mintea, de aceea i se spune sanatate mentala. Multi dintre voi, cand aud acest termen, se gandesc ca trebuie sa fii in depresie sau sa ai vreo boala pentru a putea folosi acest termen, sanatate mentala.

Nu stiu ce va face in viitor avand in vedere organizatorii turneului riposteaza si ameninta ca o vor exclude, dar eu sustin intru totul actiunile surorii mele pentru ca incearca sa faca tot ce e mai bine pentru ea. Jucatorii de tenis nu sunt platiti pentru a merge la conferintele de presa. Sunt platiti doar cand isi castiga meciurile.

Exista argumentul asta ca ea isi permite sa sara peste conferintele de presa, in timp ce altii nu. Dar daca si altii vor sa faca la fel, iar ea va crea un precedent pentru ca si altii, pe viitor, sa o poata face? Cand am pierdut singurul meci din circuitul WTA la care a trebuit sa merg la conferinta de presa, am vazut titluri care spuneau ca am plans. Este jenant pentru jucatori. Unii pot indura, iar altii se zbat cu lucrurile acestea," a fost mesajul postat initial de Mari Osaka pe Reddit.

La scurt timp dupa, Mari Osaka a publicat o noua postare, spunand: "Ok, am dat-o in bara. Cuvintele mele sunt intelese atat de gresit de multe persoane care cred ca a avea grija de propria sanatate mintala e o strategie de turneu. Nu am subliniat in postarea mea faptul ca Naomi se confrunta cu o tona de rahaturi si lupta sincer pentru ingrijirea sanatatii mintale, iar acum o gramada de oameni considera ca ea nu vrea sa auda nicio critica. Imi pare rau, Naomi, probabil am facut situatia si mai rea decat era," a completat sora mai mare a cvadruplei campioane de Grand Slam.

