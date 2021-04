Novak Djokovic, luat peste picior de noul campion de la Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas: "Surpriza anului? Djokovic sa castige Australian Open, se plangea ca e accidentat grav!"

Stefanos Tsitsipas nu a ratat ocazia de a-l ataca prin declaratii pe liderul mondial, Novak Djokovic.

Turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo a fost prima competitie de acest calibru castigata de Stefanos Tsitsipas in cariera sa de tenismen profesionist, dar si primul titlu ATP adjudecat in acest sezon.

In finala intrecerii, jucatorul grec a trecut de Andrey Rublev, care il eliminase pe Rafael Nadal in sferturi. Tsitsipas l-a invins pe Rublev in doua seturi, scor 6-3, 6-3.

Inainte de ultimul act insa Tsitsipas a simtit nevoia de a discuta pe marginea celei mai mari surprize ale anului in tenis, in perspectiva sa, anume performanta sarbului Novak Djokovic de a castiga Australian Open, in ciuda a ceea ce 'Nole' a numit ruptura musculara abdominala, suferita in turul 3 cu Taylor Fritz, care i-a cauzat dureri in mod special in optimi si sferturi, in meciurile cu Milos Raonic si Alexander Zverev.

"Sa-l vad pe Djokovic castigand Australian Open la inceputul anului a fost foarte surprinzator pentru mine, asta pentru ca se plansese ca e o accidentare grava. Totusi, a parut ca se descurca foarte bine in turneu. Acum, la Monte Carlo, infrangerea lui cu Evans a fost o surpriza pentru toata lumea," a punctat Stefanos Tsitsipas intr-o conferinta de presa organizata la Monte Carlo, noteaza Eurosport.

Novak Djokovic este cel mai titrat tenismen din istoria turneului Australian Open, avand 9 titluri adjudecate intre anii 2008-2021. De-a lungul editiei din acest an, Djokovic a insistat ca suferinta sa fizica e cauzata de o ruptura musculara abdominala, dar atat oameni din lumea tenisului, cat si doctori au afirmat ca se indoiesc ca Novak ar fi suferit mai mult decat o intindere musculara, intrucat, sustineau medicii, sarbul nu ar fi fost in stare sa joace cu o ruptura musculara abdominata la intensitatea la care a jucat.