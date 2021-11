Retrasă temporar din tenis, Naomi Osaka s-a apucat de gaming și face stream-uri pe Twitch! „Nu îmi voi mai cere scuze!”

Cvadruplă campioană de Grand Slam, japoneza Naomi Osaka (24 de ani, 13 WTA) este actualmente retrasă temporar din tenis, fără să fi anunțat data la care va reveni în circuitul WTA.

Retrasă în turul 2 al competiției de la Roland Garros, pe fondul presiunilor exercitate asupra ei de către conducătorii turneelor de mare șlem, în contextul în care nu a vrut să participe la conferințele de presă, Naomi Osaka a avut dificultăți în a se concentra pe jocul său, jucând în acest sezon doar 22 de partide.



De două ori campioană la New York, Osaka a fost eliminată în turul 3 la US Open de Leylah Fernandez, care avea să cedeze finala în fața Emmei Răducanu.

When Grand Slam champion @naomiosaka chooses #HouseOfAshes for her Twitch stream debut ???? pic.twitter.com/8CKeP2br1s