Decizie fara precedent: Naomi Osaka a anuntat public ca nu va merge la nicio conferinta de presa la Roland Garros! Motivul pentru care va plati peste $100,000 amenda

Campioana en-titre a Openului Australian, Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a luat decizia de a sari toate conferintele de presa pe care ar fi trebuit sa le sustina dupa fiecare meci jucat la Roland Garros, conform protocolului oficial al oricarui turneu de mare slem.

Jucatoarea japoneza risca acum o amenda de pana la $20,000 pentru fiecare conferinta de presa la care nu va participa. In cazul in care ar castiga competitia, Osaka ar trebui sa plateasca o suma cuprinsa intre 100,000-140,000 de dolari americani.

Osaka a incasat pana in prezent $19,773,132 din premiile oferite la turneele de tenis, iar amenda totala pe care o va plati ar fi acoperita de premiile financiare ale RG 2021, atat timp cat sportiva nipona se va califica cel putin in optimi.

Not many players on tour could afford to risk a $20,000 fine after every match. Naomi Osaka, at this stage, is one of the few.

From the 2021 Grand Slam rule book: pic.twitter.com/FnlkuAuwtO