Osaka s-a retras si de la Wimbledon! Este al doilea turneu important consecutiv de la care lipseste japoneza

Osaka se retrasese de la French Open, dupa ce a primit critici aspre pentru ca voia sa boicoteze conferintele de presa ale evenimentului, invocand probleme de sanatate mentala declansate de agresivitatea jurnalistilor.

Echipa lui Osaka, actualul loc 2 in clasamentul WTA, a transmis ca "Naomi nu ca juca la Wimbledon, in acest an. Ea si-a luat liber din motive personale, pentru a fi alaturi de prieteni si familie. Va reveni la timp pentru Jocurile Olimpice si este entuziasmata sa evolueze in fata propriilor fani". Retragerea lui Osaka vine la putin timp dupa cea a lui Rafael Nadal, care a anuntat ca, spre deosebire de japoneza, nu va participa nici la Olimpiada de la Tokyo.

Naomi Osaka s-a retras recent de la Roland Garros, dupa ce initial anuntase ca va juca in turneu, dar ca nu va participa la niciun eveniment media. Marile organizatii media, care platesc sume insemnate de bani pentru a trimite echipe care sa acopere evenimentul sportiv, au criticat decizia sa, iar organizatorii au anuntat ca japoneza va primi amenzi usturatoare.

In aceste conditii, ea a decis sa se retraga complet din competitie, asa cum a facut si Simona Halep, din motive medicale, dar si liderul mondial Ashleigh Barty, care a renuntat in timpul meciului cu Magda Linette, din turul secund. French Open 2021 a fost castigat de Barbora Krejcikova, locul 33 WTA la startul competitiei, care s-a impus si in proba de dublu, unde a facut pereche cu Katerina Siniakova.

In palmaresul lui Osaka (23 ani) se gasesc titlurile de Grand Slam de la Australian Open (2019, 2021) si US Open (2018, 2020). Ea a fost numarul 1 mondial, iar cel mai bun rezultat la Wimbledon a fost turul al treilea (2017, 2018).