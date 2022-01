Își trăiește visul copilăriei! Daniil Medvedev: „La 8-10 ani, jucam tenis la perete și îmi imaginam că e Rafa sau Roger”

Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) a dezvăluit că își imagina că joacă cu Roger Federer și Rafael Nadal atunci când practica tenis la perete, în fragedă copilărie.

Tenismenul rus a ajuns, 15 ani mai târziu să bifeze a patra calificare într-o finală de Grand Slam, dar declară că se amuză de faptul că, de fiecare dată când reușește această performanță, unul dintre cei trei mari tenismeni ai acestui secol - Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic - îl așteaptă în ultimul act.

Daniil Medvedev va deveni numărul 1 ATP dacă va câștiga Openul Australian

„E greu să ajungi în finală, iar de fiecare dată când ajung, ei deja mă așteaptă. Dar e distractiv. Când aveam vreo 8-10 ani, jucam tenis la perete și îmi imaginam că e Rafa sau Roger. Novak nu era încă în circuit.

Acum am șansa de a juca pentru a doua oară împotriva lui Rafa într-o finală. Prima a fost strânsă, pasionantă. O să încerc să mă pregătesc bine.

Rezultatele lui Daniil Medvedev în finalele de Grand Slam

US Open 2019: înfrângere în fața lui Rafael Nadal, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4

Australian Open 2021 : înfrângere în fața lui Novak Djokovic, 7-5, 6-2, 6-2

US Open 2021: victorie împotriva lui Novak Djokovic, 6-4, 6-4, 6-4

Am nevoie să îmi arăt cel mai bun tenis, pentru că asta am învățat din precedentele trei finale jucate. Trebuie să fii mai bun decât 100% pentru a câștiga. Asta am reușit să fac la US Open și asta voi încerca să fac duminică,” a declarat Daniil Medvedev în conferința de presă susținută după semifinala câștigată în dauna lui Stefanos Tsitsipas.

Finala Openului Australian 2022, Nadal vs. Medvedev se joacă în Arena Rod Laver duminică, 30 ianuarie, de la ora 10:30.